Будет больше боеприпасов: Макрон и Сунак договорились усилить поддержку Украины

Лидеры Франции и Великобритании Эммануэль Макрон и Риши Сунак согласились активизировать усилия, направленные на то, чтобы не разрешить России победить. Кроме того, договорились координировать усиление военной поддержки Украины.

Об этом сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца. В частности, в документе говорится об увеличении поставок Киеву средств ПВО и БПЛА.

В пресс-службе президента Франции также отметили, что стороны обсудили другие приоритеты ВСУ на ближайшие месяцы, а также договорились о наращивании поставок Украине артиллерийских боеприпасов.

Военная и финансовая помощь Украине станет предметом обсуждения между главами 47 государств и правительств на четвертом саммите Европейского политического сообщества, проведение которого запланировано в Великобритании 18 июля 2024 года.

Как сообщал OBOZ.ua, Франция и Британия в ближайшей перспективе намерены помочь Украине начать контрнаступление. Страны будут совместно тренировать украинских морпехов, они также договорились сотрудничать по разработке систем ПВО, воздушного вооружения и дальнобойного оружия.

Кроме того, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Речь шла, в частности, о военной помощи Украине.

В свою очередь британский премьер-министр Риши Сунак считает, что украинское государство в дальнейшем станет членом НАТО, но над сближением Киева с Альянсом союзники должны работать уже сейчас. В частности, сейчас Киев необходимо обеспечить вооружением.