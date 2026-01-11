Британская разведка предупредила о новой угрозе со стороны РФ: формирует 'экспорт хаоса'

Британская разведка предупредила о росте опасности для Европы от путинской России. Ситуацию, сложившуюся сейчас, в британской разведслужбе МИ6 охарактеризовали как "пространство между миром и войной".

Видео дня

Москва пытается "экспортировать хаос" в страны Европы путем скоординированных и тщательно спланированных саботажей, убийств, хакерских атак, киберпреступности и атак дронов. Подробности сообщает Independent.

Россия "экспортирует хаос" в Европу

В своем первом публичном выступлении после вступления в должность глава британской Тайной службы разведки МИ6 Блез Метревели рассказала о многогранной угрозе для Европы, исходящей от России. Она убеждена, что опасность, которую представляет для европейских государств режим диктатора Владимира Путина и его действия, сейчас растет.

"Мы действуем в пространстве между миром и войной", – охарактеризовала ситуацию Метревели.

По ее словам, сейчас "линия фронта повсюду", поскольку Путин провоцирует новую "эру неопределенности", меняя неписаные правила сосуществования государств.

"Экспорт хаоса – это особенность, а не ошибка, в российском подходе к международному взаимодействию", – констатировала глава МИ6.

Недавно на европейском континенте, по определению издания, произошло "закрепление оси" между Великобританией, Францией и Германией: так в Independent назвали согласованное решение о размещении войск этих стран в Украине после завершения войны для мониторинга соблюдения Москвой мира. И это, убеждены журналисты, "неизбежно разозлит Путина".

"Беспокойство относительно российской мести еще больше возрастает после того, как американские войска у побережья Великобритании задержали танкер "теневого флота" России. Участие Королевского флота, видимо, заметили и отметили в Москве. Враждебность продолжает нарастать", – говорится в материале.

Издание назвало нарисованную Метревели картину "пугающей", ведь она предостерегла о том, что Москва будет прибегать не к открытым военным ударам, а к скрытым атакам "серой зоны" со всех сторон.

"Глава разведки не вдавалась в подробности. Мы все знаем о существовании запланированных саботажей, убийств, хакерских атак, киберпреступности и атак дронов. Такие концепции хорошо известны и прочно укоренились в общественном сознании. Однако, по мнению экспертов по безопасности, менее известным широкой общественности является понятие экономической войны. Ключом к этому, используя их терминологию, являются негосударственные субъекты – не российские дипломаты или организации, официально связанные с российским государством, а частные лица, организации, движения и компании, которые тайно действуют в интересах России", – пишет Independent.

Часть этих инфильтрированных Москвой "агентов" – идеологически мотивированы. Другие же работают на РФ за деньги, часто получая "вознаграждение" в криптовалюте, которую невозможно отследить.

В качестве примера, издание приводит австрийца Яна Марсалека, уже бывшего операционного директора Wirecard, немецкой компании по обработке платежей, которая обанкротилась в 2020 году после объявления о том, что 1,9 млрд евро (1,65 млрд фунтов стерлингов), которые она якобы хранила наличными, на самом деле не существует.

По данным западных разведок, Марсалек был агентом российского ГРУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что заставит Путина сесть за стол переговоров. По его мнению, российский диктатор, начав боевые действия против Украины еще в 2014 году и прибегнув к масштабной эскалации в 2022 году, "по-прежнему даже не контролирует весь Донбасс". А это, убежден Столтенберг, сложно охарактеризовать иначе, чем "полный провал".

Несмотря на это, Путин сейчас не собирается завершать войну. Заставить его изменить позицию может только своевременная поддержка Западом Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!