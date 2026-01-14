Британия ввела санкции против Ирана из-за подавления протестов: что известно

Великобритания объявила о введении новых масштабных санкций против Ирана на фоне массовых протестов, которые привели к арестам и гибели сотен людей. Ограничения будут направлены на финансовую, энергетическую, транспортную, программную и другие важные отрасли.

Видео дня

Об этом депутатам сообщила министр иностранных дел Иветт Купер, передает The Guardian. Она также сказала, что МИД Британии вызвал иранского посла в связи с сообщениями о жестокой реакции властей страны на протесты против режима.

"Великобритания предложит законопроект о введении полных и дополнительных санкций и секторальных мер. Великобритания уже определила ключевых игроков в иранских нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах", – заявила Купер, выступая в Палате общин.

Эти меры будут направлены на отрасли, которые способствуют развитию ядерной программы Ирана. Британия продолжит сотрудничать с Евросоюзом и другими партнерами, чтобы изучить, какие дополнительные меры могут быть необходимыми в ответ на события в Иране.

Купер сказала, что в понедельник разговаривала с министром иностранных дел Ирана, чтобы выразить"абсолютное возмущение Великобритании убийствами, насилием и репрессиями, которые мы наблюдаем". Она заявила, что утверждение Ирана о том, что внутренние протесты были вызваны иностранным влиянием и подстрекательством, является "ложью и пропагандой".

"Как и в 2022 году, совершенно очевидно, что иранский режим пытается выставить эти протесты результатом иностранного влияния и подстрекательства", – сказала политик.

Она подчеркнула, что мир наблюдает за Ираном, и Великобритания будет продолжать "противостоять лжи режима, разоблачать его репрессии и принимать необходимые меры для защиты интересов Британии".

Мы писали о том, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых экономических ограничений против государств, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Речь идет о пошлине в размере 25% на все коммерческие операции с США для таких стран.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп призвал иранцев продолжать массовые протесты и активные действия против власти. Он сделал заявление 13 января на фоне продолжающихся демонстраций в Иране, которые сопровождаются жестким подавлением со стороны силовиков. По словам американского президента, Вашингтон прекратил контакты с иранскими чиновниками до остановки насилия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!