БРИКС переживает внутренний кризис: почему главные идеологи Си Цзиньпин и Путин не посетили саммит объединения

6 и 7 июля этого года в Рио-де-Жанейро состоялся XVII саммит объединения БРИКС, основателями которого являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Однако в экспертной среде данную встречу уже называют "саммитом отсутствия".

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Известно, что президент России Владимир Путин не приехал в Бразилию – в Кремле объяснили это "определенными трудностями", связанными с ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом (МУС) за депортацию украинских детей с оккупированных территорий. Поскольку Бразилия является членом МУС, ее правительство формально обязано было бы арестовать российского лидера, несмотря на весьма дружественные отношения между странами.

Отсутствие Путина и Си Цзиньпина как сигнал кризиса в БРИКС

Кроме того, в Рио-де-Жанейро не полетел и китайский лидер Си Цзиньпин, а это впервые с момента его прихода ко власти в 2013 году, когда председатель КНР пропустил саммит БРИКС. Формальной причиной называют "несостыковки в расписании" внешнеполитических визитов Си, но более информированные источники указывают на то, что в Пекине недовольны тем, что премьер-министр Индии Нарендра Моди получил на саммите почетный прием и ужин с участием президента Бразилии Лулы да Сильвы. Как сообщается, такое внимание к прямому конкуренту Китая поразило самолюбие Си Цзиньпина, который стремится получить для себя статус неформального лидера всего объединения БРИКС.

Путь БРИКС от идеи "глобального Юга" к китайскому диктату

В последние годы идея возрождения "Глобального Юга" и "упадка коллективного Запада" была основой геополитических мечтаний группы стран БРИКС, декларировавших стремление к новому справедливому мировому порядку, в котором Америка и Европа больше не занимают доминирующего положения. Однако сегодня, спустя 16 лет после основания объединения, становится все более очевидным, что оно не способно достичь своих амбициозных целей.

Если в начале своей истории БРИКС действительно воспринималось как альтернатива западному доминированию, особенно американскому, то постепенно ситуация в корне изменилась. Сейчас можно констатировать, что только Китай получил максимум от этого объединения, медленно подчиняя БРИКС своим экономическим и политическим интересам. То есть если раньше объединение БРИКС было "символом" многополярности, то теперь оно превращается в инструмент Китая в его конфронтации с США, а Россия, ослабленная затяжной войной в Украине, становится фактически вассалом Пекина.

БРИКС как имитация эффективного антизападного блока

Также стоит отметить, что опасения Запада о кристаллизации антизападного альянса в рамках БРИКС во многом основывается на проекции потенциальных страхов, а не на реальности, в которой БРИКС представляет собой не целостный блок государств, а клуб региональных конкурентов с кучей противоречий. Так, Индия продолжает сохранять стратегическое партнерство с США, даже несмотря на определенные нюансы в отношениях. Поэтому Нью-Дели крайне негативно относится к сближению Китая, России и Пакистана (из которых Китай является главным региональным соперником Индии, а Пакистан – прямым врагом) и воспринимает это как прямую угрозу для себя.

Поэтому присутствие Индии в БРИКС объясняется стремлением быть "в игре", если речь идет о военной и экономической безопасности в Азии. Что касается Бразилии и Южной Африки – то эти страны стабильно остаются частью западноцентрической мировой системы (особенно в экономическом плане), хотя и позволяют себе критику США и Запада время от времени.

Противоречия и соперничество новых членов БРИКС усиливают кризис

Фактически расширение БРИКС, активно продвигаемое Китаем, в итоге оказывается неоднозначным процессом. Так, в январе 2024 года в объединение вступили Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Иран, но только Иран по-настоящему разделяет антиамериканскую позицию Пекина и Москвы. Однако на момент лета 2025 года, после военной "спецоперации" Израиля и США, Иран представляет собой страну, весьма ослабленную военно и инфраструктурно. Несмотря на негласный союз с Пекином и экспорт почти всей иранской нефти в Китай в обход санкций, в решающий момент ни Пекин, ни Москва не пришли Тегерану на помощь. При этом другие новые члены БРИКС, Саудовская Аравия и ОАЭ, полностью зависят от безопасности, которую им гарантируют США, оставаясь одними из главных противников Ирана на Ближнем Востоке.

Стоит вспомнить, что недавняя встреча руководителей МИД БРИКС в апреле 2025 года стала символом внутренней дезорганизации, ведь там не удалось даже согласовать общее коммюнике, в текст которого Китай хотел включить жесткую критику американской торговой политики, однако почти все другие страны отказались.

Поэтому можно констатировать постепенную потерю БРИКС своей роли политического рупора альтернативной модели мира, что становится более очевидным в отсутствие Путина и Си Цзиньпина на XVII саммите объединения. Фактически отказ Си Цзиньпина лететь в Рио-де-Жанейро можно считать сигналом сомнений в жизнеспособности БРИКС, а без Путина, другого идеолога "противостояния с Западом", саммит все больше превращается в формальность. Обострение разногласий между участниками БРИКС свидетельствует о том, что объединение перестает быть альтернативой глобальному порядку и превращается в отражение процессов фрагментации мирового порядка.