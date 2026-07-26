Бразилия отказала в визах посланцам Трампа: они могли повлиять на президентские выборы – Reuters

Власти Бразилии отклонили заявления на выдачу виз двум чиновникам из администрации президента США Дональда Трампа, которые планировали посетить страну. В частности, в визах отказано помощнику госсекретаря Райли Барнсу и заместителю помощника госсекретаря Самуэлю Самсону.

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Дело в том, что американская делегация планировала посетить Бразилию, чтобы "поставить под сомнение честность избирательной системы страны". По крайней мере, так сообщили агентству Reuters бразильские источники.

В чем суть

По словам источников агентства, в США пытаются "повлиять на президентские выборы" в Бразилии в октябре, на которых действующий президент Лиус Инасиу Лула да Силва встретится с сенатором Флавио Болсонару (сыном бывшего президента, а ныне политзаключенного Жаира Болсонару). Последний не только главный оппонент да Сильвы, но и известный союзник президента США Трампа.

Отказ в выдаче виз был объяснен "наличием доказательств, указывающих на новую попытку политически использовать ситуацию и подорвать избирательную систему", цитирует агентство свой бразильский источник.

Официальная позиция США

В Государственном департаменте США официально заявляют, что Барнс и Самсон все-таки посетят Бразилию – в период с 27 по 30 июля. Делегация отправляется в другую страну, чтобы "встретиться с правительственными чиновниками, религиозными лидерами и представителями гражданского общества для обсуждения вопросов честности выборов, религиозной свободы и свободы слова", утверждают в Госдепе.

Также в ведомстве Марко Рубио отвергают "любые хитрости" в отношении якобы подрыва выборов в Бразилии. Обвинения в адрес Барнса и Самсона в попытках "поставить под сомнение честность избирательной системы" Бразилии в Госдепе назвали "безосновательными".

По утверждению ведомства, запланированный визит американцев является "рутинным" и "соответствует уставным полномочиям Бюро по вопросам демократии и прав человека".

Вмешательство США в выборы

В то же время в Reuters напоминают: во времена бывшего президента Джо Байдена глава ЦРУ приказывал администрацию Болсонару прекратить ставить под сомнение избирательную систему Бразилии.

Однако, за несколько месяцев до выборов 2022 года, которые Лула да Силва в итоге выиграл, Болсонару созвал иностранных дипломатов и предоставил им "необоснованные обвинения в том, что избирательная система Бразилии уязвима для фальсификаций".

Как сообщал OBOZ.UA, нынешний президент Бразилии да Сильва постоянно критикует подход Дональда Трампа к международной политике. Это произошло и во время последнего интервью бразильского президента, в котором он оценил современную геополитическую ситуацию и действия США.

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