Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував підхід Дональда Трампа до міжнародної політики

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил критику подхода Дональда Трампа к международной политике. Это произошло во время интервью в Бразилиа, где он оценил современную геополитическую ситуацию и действия США.

Он дал развернутый ответ в разговоре с испанским изданием EL PAÍS. В нем, в частности, отметил: "Он играет в очень неправильную игру", имея в виду Трампа.

Лула также подчеркнул, что использование экономической, военной и технологической силы для установления правил может создавать проблемы даже для самих США.

Лула заявил, что действия США могут иметь непредсказуемые последствия. В качестве примера он привел ситуацию с Ираном, отметив, что решение атаковать могло повлиять на рост цен на топливо, а платить за это придется обычным людям.

"Когда кто-то является главой государства, он должен уважать суверенитет других стран", – сказал он.

Он также выразил обеспокоенность ролью Совета Безопасности ООН. По его словам, орган, созданный для поддержания мира, сам участвует в войнах.

"Это будто мир – корабль без курса", – отметил президент Бразилии. И добавил, что нынешняя ситуация является очень деликатной, ведь одновременно происходит рекордное количество конфликтов со времен Второй мировой войны.

Глобальные расходы и кризисы

Лула привел данные о расходах на войны. По его словам, только за прошлый год на это было потрачено 2,7 триллиона долларов. Он подчеркнул, что половины этой суммы хватило бы для преодоления неграмотности, энергетического кризиса и голода для сотен миллионов людей.

Отдельно он поднял вопрос эффективности международных институтов. По его мнению, пришло время реформировать ООН, чтобы вернуть ей доверие. Он отметил, что если этого не сделать, критика таких институтов может выглядеть оправданной.

Лула также обратил внимание на действия стран – постоянных членов Совета Безопасности. Он вспомнил вторжение в Ирак, действия Франции и Великобритании в Ливии, войну России против Украины и события в Газе. По его словам, ни один из этих случаев не был должным образом рассмотрен Советом Безопасности.

Президент Бразилии подчеркнул, что современная геополитика уже не соответствует реалиям. Он выступил за расширение состава Совета Безопасности и отмену права вето.

"Геополитика 1945 года не подходит для 2026-го", – сказал он.

