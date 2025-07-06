Босния отменила ордер на арест лидера Республики Сербской: в чем причина

В Боснии и Герцеговине отменили ордер на арест лидера Республики Сербской (государственное образование на территории страны – Ред.) Милорада Додика. Это произошло после того, как он 4 июля в сопровождении своего адвоката явился для допроса в прокуратуру.

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Об этом говорится в совместном пресс-релизе Суда и Прокуратуры Боснии и Герцеговины. Ранее Додику объявили о подозрении в совершении им уголовного преступления – посягательстве на конституционный строй – согласно пункту 1 статьи 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины.

В эту пятницу Додик был доставлен в Суд Боснии и Герцеговины. Там провели слушание, на котором судья принял предложения Прокуратуры и отменил содержание лидера Республики Сербской под стражей, так как было установлено, что основания, по которым он ранее находился под стражей, больше не существуют.

В то же время против него были применены следующие меры:

– Додик должен обязательно периодически отчитываться перед государственным органом. Эти меры могут продолжаться до тех пор, пока в них существует потребность, или до другого решения Суда.

– Обоснование продолжительности введенных запретительных мер будет пересматриваться каждые два месяца.

Подозреваемый был специально предупрежден, что он может быть задержан в случае нарушения им обязательств по определенным мерам запрета, говорится в заявлении.

В Radio Slobodna Evropa напомнили, что 26 февраля Суд Боснии и Герцеговины вынес приговор первой инстанции, приговорив Додика к одному году лишения свободы и шести годам запрета занимать должность президента РС.

Тогда его признали виновным в неуважении к решениям Верховного представителя Кристиана Шмидта и подписании указа о принятии законов, которые Шмидт ранее отменил. Эти законы были направлены на предотвращение выполнения решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Верховного представителя на территории РС.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 марта пророссийский президент Республики Сербской Милорад Додик, обвиненный в посягательстве на конституционный строй, сбежал в Москву. Это произошло после того, как суд в Сараево выдал международный ордер на его арест.

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