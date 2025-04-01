Лидер боснийских сербов сбежал в Москву после выдачи международного ордера на его арест: в чем его обвиняют

Пророссийский президент Сербского автономного края Боснии и Герцеговины Милорад Додик, обвиняемый в посягательстве на конституционный строй, сбежал в Москву после того, как суд в Сараево выдал международный ордер на его арест. Он записал видео у стен Кремля заявив, что диктатор Владимир Путин пригласил его вернуться 9 мая.

Видео дня

О своем приезде в столице РФ Додик сообщил вечером 31 марта в видеообращении, опубликованном в соцсети X. "Я прибыл в Москву", – сказал Додик, не называя свой отъезд побегом.

Он добавил, что Путин пригласил его на "празднование 80-й годовщины Победы над фашизмом" 9 мая.

Других подробностей о своих планах на визит политик не сообщил, однако заявил о страданиях россиян и сербов во Второй мировой войне и расхвалил российского диктатора.

По его словам, у Путина теперь "есть еще один коллега, который важен для него в борьбе с глобалистской элитой, и это президент Трамп".

Додик, президент Республики Сербской – региона страны с сербским большинством, прибыл в Москву всего через несколько дней после того, как суд запросил уведомление о его международном аресте.

В прошлом месяце государственные прокуроры Боснии потребовали его ареста за игнорирование повестки в суд на фоне серьезной внутренней борьбы за власть между сербским большинством провинции и центральными государственными властями в Сараево.

На прошлой неделе суд обратился в Интерпол с просьбой выдать "красное уведомление", призывая государства по всему миру арестовать его.

Однако Додик в последние несколько дней посетил Сербию и Израиль, прежде чем появиться в Москве.

Додик, выступающий за присоединение регионов Боснии, населенных сербами, к соседней Сербии, находится под санкциями США и Великобритании и подвергается жесткой критике со стороны Евросоюза за его недавние попытки распространить власть автономного правительства на свою территорию.

В 2023 году Додик продвигал законопроект о блокировании исполнения решений Конституционного суда Боснии и Герцеговины и Высокого представителя ООН в стране Кристиана Шмидта.

Он угрожал, что его полуавтономный регион, Республика Сербская, отделится от фактически разрушающей ее страны. Затем эта часть объединится с Сербией, создав великую Сербскую державу, что означало бы полноценную войну.

Сначала власти выдали внутренний ордер на арест, но Сараево воздержалось от его задержания, опасаясь потенциальной политической эскалации в стране.

В результате в четверг, 24 марта, когда стало ясно, что Додик планирует покинуть страну, суд в Сараево выдал международный ордер, пишет Politico.

Во вторник, 31 марта, сербская газета Politika, которая ознакомилась с международными ордерами, сообщила, что его готовятся объявить в международный розыск через Интерпол.

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