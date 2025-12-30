'Большое счастье для Израиля': Нетаньяху похвалил Трампа и пообещал премию

Президент США Дональд Трамп получит еще одну "не Нобелевскую" премию. На этот раз от Израиля. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он назвал Трампа самым большим другом Израиля среди американских лидеров.

Такое заявление Нетаньяху сделал во время брифинга после встречи с президентом США в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде 29 декабря. Слова Нетаньяху цитирует Fox News.

"Я буду говорить это снова и снова, и снова, и снова. У нас никогда не было такого друга в Белом доме, как президент Трамп, даже близко", – сказал Нетаньяху.

Нетаньяху не жалел слов похвалы для Трампа. Он отдал должное президенту США за то, что тот отстаивал Израиль в Организации Объединенных Наций и признал права его страны на Западном берегу реки Иордан, также известном как Иудея и Самария.

"Израилю очень повезло из-за того, что президент Трамп возглавляет Соединенные Штаты и весь свободный мир. Думаю, что это не просто большое счастье для Израиля. Думаю, что это большое счастье для мира", – сказал премьер.

Трамп получит Израильскую премию

Биньямин Нетаньяху заявил, что нарушая многолетнюю традицию, Израиль наградит президента США Дональда Трампа Израильской премией – высшей гражданской наградой государства, которую никогда не присуждали не израильтянам.

"Мы решили нарушить конвенцию или создать новую, а именно наградить Израильской премией, которую почти за 80 лет мы никогда не вручали не израильтянину, и в этом году мы собираемся вручить ее президенту Трампу", – сказал Нетаньяху.

Он отметил, что об этом официально уже объявил министр образования, который отвечает за Израильскую премию.

"Она будет вручена президенту Дональду Трампу за его огромный вклад в развитие Израиля и еврейского народа", – заявил Нетаньяху, назвав это "очень уместным".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Дональду Трампу вручили первую в истории премию мира от FIFA. Глава Белого дома получил ее из рук своего друга, президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино во время церемонии жеребьевки группового турнира ЧМ-2026 в Вашингтоне. Эту награду ввели специально для Трампа, который похоже обиделся, когда не получил Нобелевскую премию мира.

