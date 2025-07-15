Большинство поляков не верит в сотрудничество Навроцкого с Туском: результаты опроса

6 августа Кароль Навроцкий примет присягу как новый президент Польши. Однако 69% поляков сомневаются, что ему удастся наладить конструктивное сотрудничество с действующим премьер-министром Дональдом Туском.

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Такие данные опроса, проведенного социологическим институтом Research Institute по заказу Super Express, свидетельствуют о подавляющем недоверии граждан к такому политическому тандему. Лишь 31% опрошенных верят, что оба лидера могут отложить личные противоречия ради интересов государства. Опрос проводился 8-9 июля среди 1085 респондентов.

Несмотря на заявления обоих политиков о готовности к сотрудничеству в критических вопросах для страны, общественный скепсис остается значительным. Эксперты объясняют это глубокими политическими разногласиями между новоизбранным президентом и правительственной коалицией, которые годами поляризуют польское общество.

Многие наблюдатели считают, что эффективное сосуществование потребует не только риторической сдержанности от обоих лидеров, но и реальных компромиссов по таким вопросам, как экономическая политика, безопасность и социальные реформы. Только время покажет, удастся ли политикам преодолеть недоверие и сосредоточиться на общей цели, но результаты опросов свидетельствуют о том, что общество остается разделенным и осторожным в своих ожиданиях.

Сам Навроцкий называл Туска "худшим премьер-министром Третьей Республики Польша", но подчеркнул свою готовность к диалогу: "Я встречусь с ним для обсуждения вопросов".

В свою очередь премьер Туск также заявил о прагматичной позиции: "Согласно конституции и собственной совести, мы будем сотрудничать с новым президентом, где это необходимо и возможно. (...) План действий на случай чрезвычайных ситуаций, который предусматривает сложное сосуществование, готов".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Анджей Дуда дал последнее интервью на посту президента. По его словам, Польша в отношениях с Украиной должна была больше заботиться о собственных интересах и более решительно отстаивать свою позицию. Так же в этих вопросах республика должна была вести себя с другими союзниками.

Отметим, что президентские полномочия Дуды закончатся 6 августа. На посту его должен заменить победитель выборов Кароль Навроцкий, который выступал против вступления Украины в ЕС и НАТО.

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