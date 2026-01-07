Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что начиная со своего первого срока восстановил и укрепил американские вооруженные силы и продолжает работу в этом направлении. По его словам, именно мощная армия сделала Америку фактором сдерживания для глобальных соперников, а Китай и Россия "боятся и уважают" только США.

Соответствующий пост Трамп разместил собственной соцсети. Он также добавил, что если бы не был президентом, то РФ полностью оккупировала бы Украину.

"Россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов, и я сомневаюсь, что НАТО было бы рядом с нами, если бы нам они действительно были нужны. Всем повезло, что я восстановил наши армейские силы в течение моего первого срока и продолжаю это делать. Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная нация, которой Китай и Россия боятся и уважают, это Дональд Трамп", – говорится в сообщении.

Республиканец не забыл вспомнить и о 8 войнах, которые ему удалось закончить и Норвегию, которая "как назло, решила не давать мне Нобелевскую премию мира".

"Без моего участия Россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я в одиночку завершил 8 войн", – заявил Трамп.

Он напомнил, что до его прихода большинство стран-членов НАТО не выполняли финансовые обязательства по оборонным расходам на уровне 2% ВВП, тогда как основное бремя якобы несли Соединенные Штаты. По его словам, именно он добился существенного увеличения оборонных взносов союзников и повысил требования до уровня 5% ВВП.

Трамп подчеркнул, что страны Альянса начали платить эти средства, хотя ранее это считалось невозможным.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне администрация президента США поставила Венесуэле жесткие требования для восстановления полноценного нефтяного экспорта. В частности, Вашингтон настаивает на прекращении сотрудничества временных властей страны с Китаем, Россией, Ираном и Кубой и требует предоставить приоритетную роль США в нефтяном секторе. Выполнение этих условий является ключевой предпосылкой для расширения добычи и экспорта венесуэльской нефти.

