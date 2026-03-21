'Больше не сможет портить жизнь невиновным': Трамп цинично отреагировал на смерть бывшего директора ФБР

В США в 81-летнем возрасте умер Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, возглавлявший историческое расследование вероятного вмешательства России в американские выборы-2016. Президент Дональд Трамп обрадовался этой новости и набросился на покойного с критикой.

"Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может обижать невинных людей!" – написал глава Белого дома в субботу, 21 марта, в собственной соцсети Truth Social.

Что известно о смерти экс-директора ФБР

Его родственники опубликовали заявление, рассказав, что мужчины не стало в ночь на 21 марта (речь идет о местном времени). Семья попросила "уважать их право на частную жизнь".

Как передает CNN, в 2021 году у Мюллера диагностировали болезнь Паркинсона.

Годами Мюллер пользовался большим доверием как среди Демократической, так и среди Республиканской партии. Когда президент Джордж Буш-младший, республиканец, избрал его директором ФБР (всего за несколько дней до 11 сентября 2001-го), кандидатуру одобрили единогласно. Он снова получил полную поддержку, когда Барак Обама, демократ, попросил его остаться на посту после окончания 10-летнего срока.

Мюллер возглавлял Федеральное бюро расследований 12 лет, став директором ведомства с самым длинным сроком работы со времен Дж. Эдгара Гувера.

Почему Трамп зол на Мюллера

В 2017–2019 годах Мюллер возглавлял расследование, которое установило факт российского вмешательства в выборы, по итогам которых Трамп впервые занял кресло президента Соединенных Штатов. Это дело было основным фактором, из-за которого взгляды на Мюллера в американском политическом ландшафте в значительной степени разделились по партийной принадлежности.

В конце концов, расследование дало неоднозначные результаты. Следователи обнаружили десятки тайных и часто высокопоставленных контактов между людьми, касающимися или прямо принадлежащими к кампании Трампа, и российским правительством. Обе стороны отрицали эти факты. В отчетах также подчеркивалось, что Трамп охотно воспользовался влиянием Кремля, и его кампания "ожидала, что получит избирательную выгоду от информации, похищенной и обнародованной благодаря усилиям России".

Впрочем, Мюллер не доказал, что предвыборный штаб республиканца сговорился с Российской Федерацией. Он также принял противоречивое решение не обвинять Трампа, хотя и имел необходимые доказательства. Чиновник объяснял это запретом даже рассматривать подобное, ведь Трамп в то время был действующим президентом.

Трамп и его союзники пытались интерпретировать все так, будто бы решение не выдвигать обвинений оправдывает президента, хотя Мюллер прямо заявлял об обратном.

Глава Белого дома неоднократно критиковал бывшего директора ФБР и жаловался на "охоту на ведьм".

Как писал OBOZ.UA, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал и американское движение Make America Great Again, и его руководителя Дональда Трампа за антидемократические действия. Глава правительства ФРГ признал, что сейчас его отношения с президентом США "не самые лучшие".

