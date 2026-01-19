Пророссийский президент Болгарии объявил о своей отставке: что происходит

Президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 19 января, объявил о своей отставке. Это открывает ему путь к участию в предстоящих досрочных парламентских выборах в стране. Слухи о том, что Радев может вступить в политическую борьбу во главе созданной партии, ходили и раньше.

Видео дня

О своем решении покинуть президентский пост Румен Радев заявил в телевизионном обращении к нации. Он должен был занимать должность до января 2027 года.

Радев подчеркнул, что это его "последнее обращение как президента" Болгарии.

"Утром 20 января я подам заявление о своей отставке. Уверен, что вице-президент Илияна Йотова будет мне достойной заменой на президентском посту", – заявил Румен Радев.

Теперь решение Радева должно быть подтверждено Конституционным судом Болгарии без установленного срока. Дело в том, что по Конституции страны, президент Республики может подать заявление об отставке в Конституционный Суд до истечения срока своих полномочий. В таком случае вице-президент должен занять должность президента до конца срока его полномочий. В течение установленного по собственному усмотрению периода Конституционный Суд должен подтвердить подачу президентом в отставку по собственному желанию. И только после этого полномочия президента будут аннулированы, и вице-президент займет его место.

Анонсированная отставка Румена Радева подпитала слухи о том, что он создаст собственную политическую партию и будет участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах в Болгарии, поскольку предыдущее правительство ушло в отставку в прошлом месяце.

Сам Радев прямо не упомянул о создании собственной партии, но намекнул на "борьбу"

"Впереди нас ждет битва за будущее нашей родины, и я верю, что мы встретим ее вместе со всеми вами – достойными, вдохновенными и непоколебимыми! Мы готовы. Мы можем, и мы добьемся успеха!", – заявил пока еще президент Болгарии.

Как отмечает Bloomberg, такой шаг Радева может пошатнуть политический истеблишмент и потенциально изменить избирательную динамику в стране. Ведь ни одни всеобщие выборы последних лет не привели к формированию стабильного правящего большинства в стране.

Заявления Радева относительно Украины

Румен Радев неоднократно делал пророссийские заявления. Он неоднократно называл оккупированный Крым территорией Российской Федерации, а также выступал за снятие санкций, введенных против страны-агрессора.

В июле 2023 года Радев оскандалился очередным антиукраинским заявлением. Он обвинил Украину в том, что она якобы "настаивает на ведении войны", а за все якобы платит Европа. В болгарском правительстве назвали заявление Радева пророссийским, а в посольстве Украины заявили, что Киев делает все для достижения мира.

В декабре того же года Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения, которое предусматривает бесплатную передачу Украине бронетранспортеров.

В 2024 году президент Болгарии отказался ехать в составе делегации страны на саммит НАТО из-за поставок оружия Украине. Радев не соглашался с обязательствами, которые София должна была взять на себя по помощи Киеву в войне с Россией.

Весной 2025 года Радев осудил поддержку Украины со стороны Евросоюза, заявив, что попытки Киева победить Россию "обречены".

Также он обвинял европейские страны в том, что они не имеют собственного видения завершения войны и установления мира.

По мнению Радева, поставки еще большего количества оружия в Украину не приближает ее к победе, а приводит к новым жертвам, разрушениям и потере территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря 2025 года парламент Болгарии принял отставку правительства премьер-министра страны Росена Желязкова. Решение было принято перед вынесением ему вотума недоверия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!