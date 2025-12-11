Болгария отказалась выдать Ливану россиянина, связанного со взрывом в порту Бейрута: причина удивит украинцев

Суд в Болгарии отклонил запрос Ливана об экстрадиции российского судовладельца Игоря Гречушкина, которого следствие считает причастным ко взрывам в порту Бейрута в 2020 году. Судьи объяснили, что они якобы не получили достаточно гарантий, что к обвиняемому не применят смертную казнь.

Как передает Euronews, главный прокурор Ангел Канев 10 декабря заявил, что обжалует решение. Он утверждает, что гарантии от Ливана были:

"Когда такие заверения даются ливанским министром юстиции и подкрепляются дополнительными подтверждениями Верховного суда и Генеральной прокуратуры, я считаю, что условия для экстрадиции выполнены".

Кто такой Игорь Гречушкин

48-летний Игорь Гречушкин, имеющий гражданства Российской Федерации и Кипрской Республики, был арестован в Софии в сентябре 2025 года в связи с розыском через Интерпол.

Он владел судном, перевозившем груз аммиачной селитры – это кристаллическое вещество без запаха, широко используемое в качестве удобрения. Нитрат аммония усиливает горение и может способствовать более легкому воспламенению других веществ.

Считается, что именно этот груз стал причиной масштабных взрывов в порту Бейрута в 2020 году.

"Суд отклонил просьбу Ливана об экстрадиции Гречушкина, постановив, что ливанские власти не предоставили достаточных гарантий того, что он будет защищен от смертной казни или что такой приговор не будет приведен в исполнение", – сообщила адвокат подозреваемого Екатерина Димитрова.

Софийский городской суд постановил, что Гречушкин останется под стражей.

Что произошло в столице Ливана

Инцидент, который случился вечером 4 августа 2020 года в порту Бейрута, считается техногенной катастрофой и одним из самых больших неядерных взрывов в истории. Несколько взрывов по силе напоминали землетрясение магнитудой 3,5 и ощущались даже на Кипре.

Тогда погибли по меньшей мере 218 человек, более 6000 получили ранения; были опустошены обширные территории вокруг порта, что причинило ущерб на миллиарды долларов.

Правительство Ливана заявило, что взрыв был вызван детонацией нескольких тысяч тонн аммиачной селитры, которая хранилась в городском порту после того, как была конфискована с российского грузового судна в 2014 году.

Точную причину ЧП так и не назвали. По информации ряда ливанских СМИ, во время сварочных работ, чтобы закрыть дыру в заборе, искра попала на хранившуюся на том же складе пиротехнику. После этого начался пожар и раздался первый взрыв, после чего сдетонировала селитра.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ноябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт направит помощь армии Ливана вместо Сил обороны Украины. Речь идет о средствах из Европейского фонда мира, часть которого Венгрия продолжает блокировать для выделения Киеву.

