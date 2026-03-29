Бог отвергает молитвы лидеров, которые развязывают войны, – Папа Лев XIV

Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог не принимает молитвы политических лидеров, которые начинают войны и несут ответственность за кровопролитие. Глава католической церкви подчеркнул, что религию нельзя использовать для оправдания вооруженных конфликтов

Такие слова понтифика прозвучали 29 марта во время богослужения на площади Святого Петра. Заявление Понтифика цитирует агенство Reuters.

Глава католической церкви подчеркнул, что Иисуса нельзя использовать как оправдание для любой войны. Он подчеркнул, что христианская вера связана с миром, а не с насилием.

"Иисус не слушает молитвы тех, кто ведет войну, а отвергает их, говоря: "Даже если вы умножаете молитвы, Я не буду слушать: ваши руки полны крови"", – сказал он, ссылаясь на библейский отрывок.

Глава Католической церкви не называл конкретных политических деятелей, однако в последнее время все больше публично критикует войну с Ираном. В конце богослужения он напомнил о положении христиан на Ближнем Востоке. По его словам, верующие страдают от последствий войны и могут не иметь возможности отметить Пасху.

В Reuters отметили, что некоторые американские чиновники использовали такую риторику для оправдания совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. В частности, министр обороны США Пит Гегсет во время молитвы в Пентагоне говорил о применении "подавляющей силы" против тех, кто, по его словам, не заслуживает милосердия.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля во время традиционного выступления Папа Римский Лев XIV сделал новое заявление. Он в очередной раз призвал к прекращению огня в Украине.

