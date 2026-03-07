У Трампа ответили, верит ли он в 'мирное соглашение' между Украиной и РФ

После появления информации о помощи РФ Ирану в ударах по американским военным объектам на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп не изменил мнения о реалистичности достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. Он по-прежнему считает завершение войны "достижимым".

Видео дня

Об этом в комментарии CBS News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. На вопрос, высказывал ли Трамп свое недовольство российскому диктатору Владимиру Путину после появления информации о роли Москвы в противостоянии США и Ирана, она отвечать отказалась.

Что Трамп думает о "мирном соглашении" между РФ и Украиной сейчас

Журналистка CBS News поинтересовалась у пресс-секретаря Белого дома о том, не пошатнулась ли вера Трампа в реалистичность достижения мирного соглашения между Украиной и Россией – в частности, после появления данных о том, что Москва передавала Тегерану разведданные о позициях американских сил на Ближнем Востоке Та ответила отрицательно.

"Думаю, президент сказал бы, что мир по-прежнему является достижимой целью в отношении войны между Россией и Украиной. Вы видели, как спецпосланник Уиткофф (Стив Уиткофф. – Ред.) вчера опубликовал твит, объявив о новом обмене пленными между РФ и Украиной, поэтому это то, чего эта администрация по-прежнему хочет добиться, и то, над чем, я знаю, президент и в дальнейшем будет работать", – заявила она.

В CBS News добавили, что получили подтверждение по обмену разведданными между РФ и Ираном от трех источников, среди которых – информированный американский чиновник.

Журналисты также спросили у Левитт, контактировал ли Трамп с Путиным после появления информации о помощи Москвы Тегерану ивыражал ли российскому диктатору свое недовольство его действиями. И та отказалась отвечать на вопрос.

"Я предоставлю президенту возможность высказаться по этому поводу непосредственно", – сказала пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп отказался говорить о помощи РФ Ирану, когда его спросили об этом журналисты. Вопрос президента США разозлил, он назвал его "глупым".

До того о "неважности" помощи РФ врагу Штатов заявляли представители администрации Трампа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!