В Китае отреагировали на события в Венесуэле и вспомнили Устав ООН

Министр иностранных дел Китая Ван И отреагировал на ситуацию в Венесуэле. Он отметил позицию Пекина, согласно которой ни одно государство не имеет права выступать "международным полицейским" или брать на себя функции "международного судьи".

Видео дня

В то же время в Китае заявили о готовности сотрудничать с международным сообществом для неукоснительного соблюдения Устава ООН. Об этом сообщает CCTV.

Пекин раскритиковал силовые методы в международных отношениях

"Внезапное изменение ситуации в Венесуэле привлекло пристальное внимание международного сообщества. Мы не считаем, что какая-то страна может действовать как международный полицейский, и мы не согласны с тем, что какая-то страна может претендовать на роль международного судьи", – подчеркнул министр.

Ван И подчеркнул, что ситуация в мире становится все более нестабильной, а односторонние и силовые действия случаются все чаще. По его словам, суверенитет и безопасность каждого государства должны быть надежно гарантированы нормами международного права.

"Мы последовательно выступаем против применения или угрозы силой в международных отношениях и против навязывания своей воли одной страной другой", – отметил он.

Напомним, в ночь на 3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле. Во время рейда американцы задержали президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и перевезли их на территорию Соединенных Штатов.

Их обвиняют в наркотерроризме, контрабанде кокаина и незаконном хранении пулеметов. Супружеская пара находится под стражей в Нью-Йорке в Metropolitan Detention Center.

Как писал OBOZ.UA, в течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!