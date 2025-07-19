Bild: система Patriot, которую Германия оплатит для Украины, будет готова минимум через полгода

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставит оружие Украине, а европейцам останется только за него заплатить. Однако в Германии пожаловались, что Европе придётся не только платить, но и поставлять оружие самостоятельно.

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Более того, речь идет о продолжительном сроке как минимум в 6 месяцев в то время, как российская армия продолжает бомбить украинские города. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Источники в немецком правительстве сообщили, что изначально планировалось, что американцы будут поставлять Украине системы ПВО из собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу. Однако затем Трамп настоял на том, что американские военные не смогут передать Украине ни одну из своих систем Patriot. Следовательно, Европе придётся закупать системы ПВО из собственных запасов.

Уже несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в последние дни было достигнуто соглашение о поставке в общей сложности девяти систем Patriot с европейских запасов в Украину, а затем эти системы будут заменены Соединёнными Штатами.

В частности, в очереди на ЗРК Patriot была Швейцария, однако в первую очередь систему ПВО отправят в Украину, а Германия оплатит оружие. Однако эта система всё ещё находится на стадии завершения разработки американской оборонной компанией Raytheon и, как ожидается, будет готова не раньше, чем через 6 месяцев.

Чтобы помочь Киеву быстрее, Германия рассматривает возможность вмешаться и передать Украине ещё одну систему Patriot из собственных запасов. Однако в таком случае замену придётся заказывать у американской оборонной компании Raytheon, а доставка займёт годы.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи его Украине. Хотя после встречи британского премьера с канцлером Германии об этом не объявлялось, соответствующие переговоры уже ведутся.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 14 июля Трамп встретился с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. После переговоров он объявил, что вскоре Украина получит от США 17 систем ПВО Patriot. Многие из них сразу отправятся на поле боя.

Через два дня президент США заявил, что ракеты-перехватчики для зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины уже отгружаются. По его словам, нынешние поставки осуществляются за счет запасов из Германии, а Соединенные Штаты получат полный возврат средств за вооружение для Украины.

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