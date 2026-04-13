'Безосновательная клевета': в Китае ответили Трампу на упреки о возможных поставках оружия Ирану

Китай отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о возможных поставках оружия Ирану. В Пекине представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал такие обвинения безосновательными и заявил о неприемлемости подобных утверждений. Он подчеркнул, что Китай придерживается осторожного подхода к экспорту военной продукции и строго контролирует такие поставки в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами.

Заявление прозвучало во время регулярного брифинга для прессы, который транслировался китайскими государственными медиа, в частности CGTN. По словам представителя ведомства, позиция страны в этом вопросе остается неизменной.

Го Цзякунь прямо ответил на сообщения о возможных планах поставок оружия Ирану, подчеркнув: "Китай выступает против любой безосновательной клеветы или злонамеренного связывания".

Он также прокомментировал угрозы со стороны США относительно возможного повышения пошлин, отметив, что "торговая война не имеет победителей". В Пекине таким образом дали понять, что рассматривают заявления Вашингтона как политическое давление.

Реакция Пекина

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай столкнется с последствиями в случае поставки оружия Ирану. Он предупредил о "больших проблемах" для КНР, если такое сотрудничество будет подтверждено.

Трамп не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но допустил возможность повышения тарифов до 50 процентов. Его слова прозвучали 11 апреля во время общения с журналистами перед отлетом из Белого дома во Флориду.

"Если Китай это сделает, у Китая будут большие проблемы, ладно?" – сказал он. При этом американский лидер не сообщил, обсуждал ли этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином.

Детали заявлений сторон

В Китае отметили, что экспорт военной продукции осуществляется только в пределах четко определенных правил. Контроль за такими операциями, по словам Го Цзякуня, соответствует как внутренним нормам, так и международным обязательствам страны.

Пекин также фактически отверг обвинения в сотрудничестве с Ираном в военной сфере. В то же время китайская сторона предостерегла от дальнейшего обострения торговых отношений с США.

На этом фоне стороны готовятся к возможным контактам на высоком уровне. Дональд Трамп ранее заявлял о намерении встретиться с Си Цзиньпином в начале следующего месяца на территории Китая, однако детали предстоящих переговоров пока не обнародованы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что американская разведка якобы получила данные о том, что Китай готовится поставить Исламской Республике новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель. По словам источников, Пекин уже передает технологии двойного назначения, которые используют для производства оружия и совершенствования навигации.

