Без окон, но с холодильником: как выглядит самая маленькая квартира в мире. Фото и видео

Самая маленькая квартира в мире находится в Кракове ( Польша). В квартире площадью 2,5 м² нет окон, но есть фотообои и туристический холодильник.

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Несмотря на размеры, квартиру активно сдают в аренду туристам. О самой маленькой квартире в мире рассказала дизайнер интерьеров Олимпия Аякае.

В квартире есть ванная комната, где душ расположен прямо над унитазом. Кроме того, здесь находится холодильник, умывальник, аодноспальная кровать расположена на антресоли. Именно так обустроены апартаменты, которые сдают в аренду туристам, приезжающим в Краков.

Чтобы сделать тесное пространство более привлекательным, владелец использовал зеркала и фотообои с изображением пальм. Впрочем, дизайнер раскритиковала такое оформление, назвав его решением в стиле 1980-х годов. Она также отметила, что внутри жарко и душно, ведь в квартире нет ни одного окна.

Напомним, в Перу построили дом шириной всего 63 сантиметра, который претендует на звание самого узкого в мире. Несмотря на рекордно узкие размеры, здание имеет все необходимые помещения для полноценной жизни.

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