Всего 63 см: как выглядит самый узкий дом в мире. Фото и видео

В Перу построили дом шириной всего 63 сантиметра, который претендует на звание самого узкого в мире. Несмотря на рекордно узкие размеры, в здании есть все необходимые помещения для полноценной жизни.

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Владелец дома уже подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, где должны официально проверить параметры здания. OBOZ.UA рассказывает, что известно о самом узком доме в мире.

Автором проекта является местный житель Фабио Морено, который сам спроектировал и построил дом. По его замыслу, это сооружение должно показать, что ощущение комфорта определяется не размерами жилья, а умением рационально использовать имеющееся пространство.

Несмотря на чрезвычайно узкую конструкцию, дом оборудован всем необходимым для жизни. Внутри обустроены ванная комната, кухня, столовая, коридор, спальня, рабочий кабинет, зона для стирки и два лестничных марша, соединяющих два этажа. Все эти помещения удалось разместить в здании шириной всего 63 сантиметра.

Дом расположен напротив центральной площади Аукальями и открыт для посетителей. В то же время из-за очень узких размеров осматривать его одновременно нескольким людям практически невозможно.

Фабио Морено уже обратился в Книгу рекордов Гиннеса с заявкой на официальное признание здания самым узким домом в мире. Перед принятием решения представители организации должны провести проверку, включающую официальные измерения и анализ технической документации. Сам автор проекта убежден, что его дом будет соответствовать всем требованиям для установления мирового рекорда.

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