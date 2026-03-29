'Без королей': в тысячах городов США проходят антитрамповские митинги. Фото и видео

В Соединенных Штатах Америки в субботу, 28 марта, в тысячах городов начались антитрамповские митинги под лозунгом No Kings ("Без королей"). Это уже третий этап таких демонстраций, который, как надеются организаторы, станет самым большим однодневным протестом в истории США.

Об этом пишет Reuters. Известно, что более 3200 митингов запланировано во всех 50 штатах и нескольких городах за пределами США. Два предыдущих мероприятия No Kings собрали миллионы демонстрантов, осуждающих политику президента США Дональда Трампа. В этот раз люди высказываются в частности против войны в Иране.

Было объявлено, что певцы Брюс Спрингстин и Джоан Баэз возглавляют митинг в столице штата Миннесота Сент-Поле, где ожидается сбор более 100 000 человек. Этот район стал эпицентром напряженности из-за жестких мер Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией и вторжения федеральных иммиграционных агентов в крупные города, где власть удерживают демократы.

Другие большие митинги проходят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. В то же время две трети протестов происходят за пределами центров крупных городов, что является ростом почти на 40% для меньших общин по сравнению с первой акцией движения No Kings в июне прошлого года.

Местное телевидение показало кадры масштабных митингов в Бостоне, Миннеаполисе и Вашингтоне.

На Национальной аллее в Вашингтоне толпа скандировала продемократические лозунги и держала плакаты с лозунгами против Трампа.

Возле одного из центров для пожилых людей в Чеви-Чейзе, штат Мэриленд, группа пожилых людей на колесных креслах держала плакаты, призывая водителей проезжающих автомобилей: "Противодействуйте тирании", "Посигнальте, если хотите демократии" и "Долой Трампа".

А в Остине, штат Техас, духовой оркестр сопровождал музыкой протестующих, которые собрались возле мэрии перед началом марша по центру города.

Тысячи людей собрались в центре Манхэттена, где актер Роберт Де Ниро, один из организаторов, заявил, что "были и другие президенты, которые проверяли конституционные границы своей власти, но ни один из них не представлял такой экзистенциальной угрозы нашим свободам и безопасности".

Как сообщал OBOZ.UA, операции Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана по состоянию на 28 марта продолжаются уже месяц. За это время боевые действия на Ближнем Востоке привели к росту мировых цен на энергоносители и падению уровня поддержки деятельности президента США Дональда Трампа.

Американский лидер оказался перед тяжелым выбором: заключить соглашение, которое может оказаться несовершенным, и выйти из конфликта, или же усилить военные действия и рискнуть втянуться в длительный конфликт, который может разрушить его президентство.

