Белый дом и Пентагон не могут согласовать кандидатуры помощников Хэгсета – NBC

Белый дом активизировал поиски нового начальника штаба и старших советников для поддержки министра обороны Пита Хегсета после ряда громких инцидентов, которые вызвали сомнения в его руководстве. Об этом рассказали четыре информированных источника – нынешние и бывшие чиновники администрации и республиканский помощник в Конгрессе.

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Об этом сообщает NBC News. Несмотря на то, что эти должности традиционно считаются престижными, по меньшей мере трое потенциальных кандидатов уже отказались работать под руководством Хегсета.

Как рассказал один из бывших чиновников, сложности возникают из-за сомнений в эффективности министра и хаоса, который царит в его офисе.

После того, как в апреле Хегсет внезапно уволил двух близких советников - Дэна Колдвелла и Дарина Селника – из-за обвинений в утечке информации в Fox News, ситуация в Пентагоне только усложнилась. Еще один высокопоставленный работник пресс-службы подал в отставку, назвав работу ведомства "тотальным хаосом".

В ответ на кризис, вице-президент Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс начали активно искать новых кандидатов. Но, по словам источников, найти желающих или политически подходящих кандидатов непросто – часть из них отклонил Белый дом из-за недостаточной лояльности к MAGA-идеологии, других – сам Хегсет.

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл отреагировал резко:

"Анонимные источники, на которые ссылается эта статья, не имеют представления, о чем говорят".

В то же время политический стратег Артур Шварц, с тесными связями с администрацией Трампа, назвал ситуацию преувеличенной.

"Это типичная вымышленная драма, служащая лишь для самореализации посредственных репортеров. Министерство работает, как и должно", – отметил Шварц.

Ожидается, что на этой неделе Хегсет трижды выступит перед Конгрессом – впервые с момента его утверждения. Показания будут сосредоточены на оборонном бюджете, хотя официальный запрос от Пентагона до сих пор не передан законодателям.

Белый дом также вмешивается во внешнюю деятельность министра: по словам источников, в мае Хэгсету пришлось отменить визит на Ближний Восток после того, как стало известно, что он планировал посетить Израиль. Вместо этого его посадили на борт Air Force One с президентом Дональдом Трампом, чей тур не предусматривал остановки в Израиле.

Через несколько недель в Израиль отбыла министр внутренней безопасности Кристи Ноэм – уже как "доверенный посланник" Трампа, сообщает источник, знакомый с планированием.

Ранее Колдвелл и Селник считались ближайшими союзниками Хэгсета – они работали с ним еще до назначения в Пентагон. Но после инцидента в апреле служба безопасности сопроводила их и еще одного чиновника, Колина Кэрролла, за пределы здания на фоне расследования.

Несмотря на кризис, представители администрации настаивают, что Хегсет имеет "полную поддержку" президента Трампа, а вице-президент Вэнс "высоко оценивает" его усилия по повышению военной боеспособности и уровня набора.

Как писал OBOZ.UA, Пит Хегсет утверждает, что во втором Signal-чате якобы не сообщал ничего секретного.

Кроме этого, глава Пентагона попал под пристальное внимание после того, как выяснилось, что его жена Дженнифер Хегсет, экс-продюсер Fox News, посещала конфиденциальные встречи МО США с лидерами Британии и НАТО. Она не является сотрудником Пентагона. То же самое касается брата министра обороны Фила, который работает в Департаменте внутренней безопасности.

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