Хегсет приводил жену на секретные встречи с союзниками в Пентагоне, на которых говорили об Украине – WSJ

Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену Дженнифер Хегсет, экс-продюсера Fox News, минимум на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация. Одно из таких мероприятий состоялось в Пентагоне 6 марта – через день после того, как Вашингтон прекратил обмен разведывательными данными с Киевом.

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Об этом заявило издание The Wall Street Journal со ссылкой на многочисленные источники, в том числе людей, присутствовавших на обсуждениях. Журналисты отметили, что переговоры 6 марта "состоялись в деликатный момент для трансатлантического альянса".

На них присутствовали руководитель МО Великобритании Джон Хили и глава Вооруженных сил Соединенного Королевства адмирал Тони Радакин. Они говорили с американскими коллегами об Украине, а также будущем военном сотрудничестве Вашингтона и Лондона, по словам источников.

Глава Пентагона может приглашать членов своей семьи в официальные поездки и на торжественные мероприятия, но обычно списки участников подобных переговоров тщательно ограничиваются (в отдельных случаях – только людьми, у которых есть допуск к секретной информации), учитывая деликатный характер обсуждений.

Часто рядом с местом встречи находится охрана, чтобы не допустить незваных гостей.

Дженнифер Хегсет, которая не является сотрудником Министерства обороны, присутствовала и на встрече в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где должностные лица также обсуждали поддержку Украины.

"На закрытых обсуждениях представители государств регулярно представляют конфиденциальную информацию, такую ​​как пожертвования Украине, которые они не хотят обнародовать", – подчеркнули в WSJ.

Некоторые иностранные участники указанного мероприятия вообще не знали, кто такая Дженнифер Хегсет. Другие были удивлены ее присутствием, но продолжили работу, не выдвигая возражений. Неясно, как повлияло ее присутствие на ход обсуждений.

На пресс-конференции во время конференции НАТО в Брюсселе Хегсет сообщил журналистам, что Дженнифер присоединилась к нему и "встречалась с семьями американских военнослужащих" в Бельгии и Германии.

"Но, по словам нынешних и бывших чиновников министерства обороны, редкость, когда супруги, являющиеся частными лицами, присутствуют на заседаниях по нацбезопасности", – сказано в статье.

"Когда у вас встречи с министрами или высокопоставленными должностными лицами НАТО, эти встречи почти всегда включают в себя деликатные разговоры по вопросам безопасности. Если вы собираетесь обсуждать совершенно секретные вопросы, вам нужно быть очень рассудительным", – сказал Чак Хейгел, бывший министр обороны от Республиканской партии при президенте Бараке Обаме.

Комментируя участие Дженнифер Хегсет на таких разговорах, он отметил: "Это посылает сообщение департаменту: почему секретарь это делает? Это заставляет персонал быть начеку, что и кому говорить. Это поднимает вопрос, который вам не нужно поднимать".

"Это было странно и не имело никакого смысла", – добавил Хейгел.

Шон Парнелл, нынешний пресс-секретарь МО, в ответе по электронной почте на журналистский запрос не раскрыл никаких подробностей, а вместо этого обвинил издание: "Мне совершенно ясно, что ваша история будет полна неточностей и не будет написана добросовестно".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп заявил, что его советник по национальной безопасности Майк Уолтц взял на себя ответственность за создание группы Signal, в которую случайно попал журналист The Atlantic. Однако президент США, похоже, не знал о роли своего министра обороны Пита Хегсета в размещении в чате подробной информации об авиаударах.

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