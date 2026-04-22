'Бедные страны просили': у Трампа придумали, как оправдать ослабление санкций против РФ

США оправдывают очередное частичное снятие "нефтяных" санкций с России экономической ситуацией. Якобы об этом Вашингтон попросили страны с низким уровнем дохода.

Решение, принятое администрацией, объяснил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент. Его комментарий прозвучал в среду, 22 апреля, на собрании подкомитета по вопросам ассигнований Сената США, передает The New York Times.

Бессент утверждает: исключение из санкций, позволяющее продажу российской нефти, было продлено после того, как в Соединенные Штаты "обратились более 10 самых уязвимых и бедных стран с точки зрения энергетики".

Соответствующая просьба, по его словам, прозвучала во время весенних встреч МВФ и Всемирного банка на прошлой неделе. "Они попросили нас продлить это [послабление], и оно действует всего 30 дней", – сказал министр.

Что предшествовало

В марте американский Минфин разрешил проводить операции купли-продажи сырой нефти и нефтепродуктов из России. Решение касалось продукции, загруженной на суда до 11 марта включительно. Эта лицензия должна была действовать в течение 30 суток, и ее срок истек 11 апреля.

15 числа Скотт Бессент объявил, что частичной отмены санкций США против российской нефти больше не будет. "Мы не будем продлевать лицензию", – утверждал министр финансов.

Уже через два дня, 17 апреля, ведомство Бессента еще на 30 дней приостановило санкционные ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых морем.

Как писал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко предположил, что такое нарушение обещаний может быть следствием внутренней несогласованности в администрации Дональда Трампа.

