Решение США продлить исключения для покупки российской нефти может быть следствием внутренней несогласованности в администрации Дональда Трампа. В то же время такие шаги не гарантируют стратегического усиления экономики РФ, несмотря на временные прибыли.

На самом деле такие действия создают дополнительное напряжение между Киевом и Вашингтоном. Об этом экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в интервью для OBOZ.UA.

Продление лицензий на покупку российской нефти произошло вопреки предыдущим заявлениям министра финансов Скотта Бессента о намерении отказаться от таких послаблений. Огрызко считает, что такие действия свидетельствуют об отсутствии согласованной политики в американской администрации, где решения могут меняться под влиянием ситуативных факторов или политических сигналов.

Отдельную роль играет экономический фактор. Колебания цен на нефть после заявлений Трампа создают благоприятные условия для спекуляций на рынке. Резкие изменения стоимости – до 10% за короткое время – открывают возможности для получения сверхприбылей, что может быть выгодно отдельным игрокам, приближенным к политическим решениям.

Несмотря на потенциальные доходы России от продажи энергоносителей, эти средства не являются определяющими для долгосрочной стабильности ее экономики. Сейчас даже условные $10 млрд в месяц не способны компенсировать структурные проблемы, о которых уже открыто говорят сами российские экономисты – в частности рецессию и замедление развития.

Экс-министр обратил внимание и на политический парадокс. Итак, заявления Трампа о желании завершить войну не согласуются с действиями, которые косвенно дают России ресурсы для ее продолжения. В то же время есть выводы о зависимости американского лидера от диктатора Владимира Путина, но – принятые решения объективно работают в пользу Кремля.

В результате такие шаги США могут иметь не только экономические, но и серьезные геополитические последствия, усиливая недоверие между союзниками и затрудняя координацию действий по сдерживанию России.

