На Гаити правительство объявило чрезвычайное положение на фоне насилия в аэропорту Порт-о-Пренса. Это заведение уже второй день штурмуют местные преступные группировки.

Как сообщает британский национальный вещатель, в настоящее время к охране международного аэропорта Туссен-Лувертюр привлекли военных страны. Однако нападения вооруженных банд продолжаются. Рядом с аэропортом слышна стрельба.

Считается, что цель банд – предотвратить возвращение на Гаити премьер-министра Ариэля Генри, который все еще находится за границей. Глава правительства покинул Гаити на прошлой неделе. За это время в столице Гаити появилась "коалиция банд" во главе с бывшим офицером полиции Джимми "Барбекю" Шеризье.

Люди Джимми Барбекю нападают на полицейские участки и штурмуют тюрьмы Гаити. Из-за этого уже погибли около десятка человек, а тысячи заключенных сбежали и остаются на свободе.

Из-за стрельбы рядом с аэропортом Туссен-Лувертюр были прекращены как международные, так и национальные коммерческие рейсы.

Джимми Барбекю требует отставки премьер-министра, потому что тот был приведен к присяге в качестве преемника президента Жовенеля Мойза. Последнего, напомним, убили, как считается, по заказу бывшего сотрудника министерства юстиции.

Вооруженные банды Гаити за последние годы после убийства президента взяли под контроль около 80% столицы страны.

Как сообщал OBOZ.UA, президента Украины Владимира Зеленского также пытались убить. Россия для этого отправила на территорию нашей страны несколько элитных групп.

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