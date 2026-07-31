Австрию и Италию соединили туннелем под Альпами: как это изменит транспортное сообщение

Австрия и Италия сделали важный шаг в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов Европы — Бреннерского базового туннеля. Строители впервые соединили обе страны подземными железнодорожными туннелями под Альпами.

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Ожидается, что проект существенно изменит транспортное сообщение между севером и югом Европы. Об этом сообщили Европейская комиссия и издание Il Sole 24 Ore.

Исторический прорыв под Альпами

Прорыв произошел 28 июля на строительном участке Пфонс-Бреннеро с австрийской стороны. В момент, когда была разрушена последняя скальная перегородка, туннели Австрии и Италии соединились на глубине около 1400 метров под перевалом Бреннер.

Таким образом, удалось объединить два независимых участка строительства – австрийский и итальянский. В результате созданы два трансграничных железнодорожных туннеля, соединяющих страны непосредственно под горным массивом.

Инженерный проект и сотрудничество стран

Строительство туннеля велось различными методами. С итальянской стороны использовались современные туннелепроходческие машины, тогда как в Австрии применялись традиционные методы с использованием взрывных работ.

В целом в рамках проекта уже проложено более 220 километров туннелей. Работы выполняли тысячи специалистов — от шахтеров и инженеров до геологов и специалистов по безопасности.

Руководители проекта отмечают, что соединение туннелей стало ключевой вехой, демонстрирующей эффективность международного сотрудничества и высокий уровень инженерной точности.

Как это изменит транспорт в Европе

Бреннерский базовый туннель будет иметь длину около 64 километров и станет одним из самых длинных железнодорожных туннелей в мире. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2032–2034 годах.

Ожидается, что новая инфраструктура значительно улучшит железнодорожное сообщение между Италией и Австрией, а также между южной и северной Европой в целом. Проект позволит частично разгрузить автомагистраль Бреннер – одну из самых загруженных транспортных артерий континента – и перенести значительную часть грузовых перевозок на железную дорогу.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия и Северная Корея почти завершили строительство первого автомобильного моста между странами. Официально его называют инфраструктурным проектом для развития торговли и туризма.

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