Австралия предоставит пакет военной помощи для ОАЭ: что в него войдет

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Австралия предоставит пакет военной помощи Объединенным Арабским Эмиратам. Помощь должна усилить оборонные возможности страны и способствовать защите воздушного пространства региона.

Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. Он пояснил, что решение о помощи приняли, в частности, для защиты австралийцев, проживающих в регионе. По его словам, около 24 тысяч граждан страны находятся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Что именно предоставит Австралия

В рамках пакета помощи Королевские военно-воздушные силы Австралии развернут самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail и персонал. Воздушное судно будет контролировать воздушное пространство над Персидским заливом в течение четырех недель.

Кроме того, Австралия передаст ОАЭ современные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности. Такое решение приняли после телефонного разговора австралийского премьера с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.

Напомним, Украина отправила военных в несколько стран Ближнего Востока. Речь идет о профессиональных подразделениях, которые на этой неделе будут работать в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.

Также OBOZ.UA сообщал, Францияготовит оборонительную миссию для сопровождения контейнеровозов и нефтяных танкеров вблизи Ормузского пролива. Развертывание флота должно обеспечить безопасное движение торговых судов, поэтому несет только оборонительный характер.

