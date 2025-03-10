Авария в Северном море: грузовое судно перевозило токсичные вещества

Грузовое судно Solong под флагом Португалии, столкнувшееся 10 марта в Северном море с нефтяным танкером, перевозило среди прочего груза 15 контейнеров с высокотоксичным веществом – цианидом натрия. Судно-контейнеровоз также перевозило неизвестное количество алкоголя.

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Об этом пишет Sky News. Издание ссылается на отчет поставщика морских данных компании Lloyd's List Intelligence.

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), цианид натрия выделяет газ цианид водорода, препятствующий способности организма использовать кислород. Воздействие цианида натрия может быстро привести к смерти, отмечают в CDC.

Кроме того, нефтяной танкер, на который налетело грузовое судно, перевозил авиационное топливо, в котором также много токсичных веществ.

Британская организация по охране дикой природы Yorkshire Wildlife Trust очень озабочена токсичной смесью авиационного топлива, цианида натрия и горящего пластика – все это оказалось в море в результате столкновения кораблей.

"Эта часть Восточного Йоркшира имеет ряд действительно важных заповедников для птиц. Здесь есть мигрирующие птицы, есть зимующие птицы – в настоящее время в эстуарии Хамбер зимуют 150 000 птиц. Есть колонии серых тюленей", – рассказал директор организации.

По его словам, в столбе черного дыма, поднявшегося над морем в результате пожара, есть целая гамма токсичных веществ, которая в конце концов упадет на поверхность воды или приземлится на побережье.

"Это токсично для всей морской жизни", – подчеркнул директор Yorkshire Wildlife Trust.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 марта в Северном море у побережья Великобритании столкнулись шедший под флагом США нефтяной танкер Stena Immaculate и грузовое судно Solong под флагом Португалии. В результате столкновения на обоих судах вспыхнули пожары.

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