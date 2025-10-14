РФ больше года будет ощущать последствия ударов по НПЗ: доходы уменьшились более чем на $400 млн

Россия будет ощущать последствия ударов украинских дронов по НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) как минимум до середины 2026 года. Из-за повреждения инфраструктуры темпы переработки нефти упали до минимума за несколько лет, а экспортные доходы до самого низкого уровня с лета.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на прогноз Международного энергетического агентства (МЭА). Там отмечают, что в результате многочисленных ударов украинских дронов объемы переработки нефти в России сократились примерно на 500 тысяч баррелей в сутки.

По оценкам аналитиков, до июня 2026 года страна сможет поддерживать лишь около 5 миллионов баррелей в сутки, тогда как до войны показатель превышал 5,4 миллиона. Только после середины следующего года ожидается частичное восстановление переработки. "Ранее мы предполагали нормализацию деятельности до конца текущего года, но сейчас прогноз намного осторожнее", – говорится в отчете агентства.

По данным издания, Украина в течение лета значительно усилила кампанию против российского топливно-энергетического комплекса. Беспилотники регулярно атакуют ключевые НПЗ, трубопроводы и морские терминалы, лишая Кремль значительной части доходов от энергетики.

С начала августа зафиксировано не менее 28 ударов по крупным нефтеперерабатывающим заводам, и масштабы атак только растут. Сокращение объемов переработки топлива привело к резкому падению экспортных доходов. По подсчетам МЭА, в сентябре 2025 года экспорт переработанного топлива упал до 2,4 млн баррелей в сутки – самого низкого уровня за последнее десятилетие, если не учитывать период пандемии COVID-19.

Из-за этого доходы от экспорта нефтепродуктов уменьшились на 440 млн долларов, тогда как доходы от продажи сырой нефти выросли лишь на 200 млн долларов. Общий доход России от экспорта нефти и топлива в сентябре снизился до 13,4 млрд долларов – это минимум за три месяца.

Чтобы частично компенсировать потери, Москва нарастила экспорт сырой нефти до 5,1 млн баррелей в день – рекордный показатель с мая 2023 года. Однако это не изменило общей тенденции к падению доходов, которая создает дополнительное давление на российский бюджет, который уже страдает от роста военных расходов.

В то же время российские власти засекретили большинство энергетических данных, включая производство автомобильного топлива и работу НПЗ, что затрудняет независимую оценку убытков. На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что объемы переработки якобы сбалансировали внутренний рынок, однако независимые аналитики называют это политическим жестом, а не отражением реальной ситуации.

Из-за ударов украинских дронов количество автозаправочных станций в России сократилось на 360, или примерно на 2,6% от общего количества, что свидетельствует о нехватке топлива на местах. Такие удары не только снижают доходы Кремля, но и ограничивают его способность обеспечивать горючим военную технику и логистику на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 57 регионов РФ столкнулись с перебоями в поставках топлива, при этом с августа по первые дни октября произошло не менее 26 ударов по НПЗ. Дефицит топлива вызвал закрытие части АЗС, ограничение отпуска бензина, очереди на заправках и запрет экспорта нефтепродуктов.

