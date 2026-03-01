Атаки США и Израиля: в Иране подтвердили гибель бывшего президента

В результате атаки по Ирану погиб бывший президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад. Он находился на посту в течение 2005-2013 годов.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на государственное иранское агентство ILNA в воскресенье, 1 марта. Он мог погибнуть в результате удара по своей резиденции в тегеранском районе Нармак .

Дополнительно сообщается, что резиденция иранского экс-президента стала одной из целей удара США и Израиля в результате их совместной операции в Иране.

Что известно о Махмуде Ахмадинежаде

Заметим, что Махмуд Ахмадинежад занимал должность президента Ирана с 2005 по 2013 год. До этого он занимал должность губернатора провинции Ардебиль (1993-1997 гг.) и мэра Тегерана (2003-2005 гг).

Его восьмилетний президентский период характеризовалсяжестким консервативным курсом, активным развитием ядерной программы Ирана и резкой риторикой в адрес стран Запада и Израиля.

После передачи президентских полномочий Хасану Рухани, он оставался членом иранского Совета по определению целесообразности. В июне 2024 года он пытался снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, но, как и предыдущие годы, столкнулся с ограничениями со стороны контролирующих органов.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, заявил, что президент США Дональд Трамп пересек "очень опасную красную черту", ликвидировав аятоллу Али Хаменеи. По этому поводу многие шиитские последователи во всем мире также отреагируют на этот инцидент.

Ранее американский лидер заявил о нескольких вариантах операции против Ирана. Он отметил, что Тегеран после совместных атак Вашингтона и его союзников долго "не сможет оправиться".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Белого дома заявил, что верховный лидер Ирана, Али Хаменеи, мертв. Американский президент назвал его одним из "самых жестоких людей в истории".

