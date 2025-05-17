По меньшей мере девять гражданских погибли, еще семеро получили ранения в результате удара российского дрона по микроавтобусу вблизи Белополья, что в Сумской области. В ООН назвали эту атаку самой смертоносной за последние несколько недель.

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Об этом сообщили 17 мая в Мониторинговой миссии ООН по правам человека (ММПЧУ) со ссылкой на данные местных властей. Предварительно известно, что микроавтобус перевозил эвакуированных с прифронтовой территории – в основном женщин.

"По сообщениям, девять гражданских лиц погибли, и этот удар стал самым смертоносным за последние несколько недель", – заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Она подчеркнула, что гражданские ежедневно гибнут и получают ранения по всей Украине. Специалисты миссии собирают дополнительную информацию об обстоятельствах атаки и лицах, которые пострадали.

Если информация подтвердится, это будет самая масштабная атака на гражданских с 24 апреля, когда в результате обстрела Киева погибли по меньшей мере 11 человек и еще 81 получил ранения.

Миссия ООН фиксирует ежедневные потери среди гражданского населения, в том числе вдоль линии фронта.

Утром 17 мая вблизи Белополья они нанесли удар по рейсовому автобусу, который осуществлял эвакуацию гражданских из прифронтовой зоны. Девять человек погибли, еще семеро пострадали: состояние троих медики оценивают как тяжелое.

Водитель автобуса, по которому безжалостно ударили россияне признался, что не знает, как остался живым. Мужчина поднялся, вышел из транспорта. Увидел возле него мертвого человека, а потом услышал крики о помощи. Он добавил, что в маршрутке находились обычные люди, которые ехали по своим делам. Волк сам из Белополья, поэтому добавил, что знал всех своих пассажиров.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми осудил удар по Сумской области вблизи Белополья. Он призвал к немедленному прекращению огня. В своей заметке министр подчеркнул, что российская атака произошла всего через несколько часов после завершения переговоров в Турции.

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