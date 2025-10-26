Армия Израиля нанесла удар по центральной части сектора Газа: что известно о цели

Армия обороны Израиля осуществила удар беспилотником по машине в Нусейрате, что в центральной части сектора Газа. В ЦАХАЛ утверждают, что пытались уничтожить "боевика палестинского "Исламского джихада", который планировал неизбежную атаку" на израильских военных.

О дроновом ударе в Нусейрате официально сообщили в ЦАХАЛ. Была ли ликвидирована цель – не сообщается, хотя палестинские очевидцы утверждают, что в результате попадания в автомобиль один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Почему это важно

В ЦАХАЛ утверждают, что военные Армии обороны Израиля, которые подчинены Южному командованию, "развернуты в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня и будут продолжать действовать для устранения любой непосредственной угрозы".

На самом деле Нусейрат находится на западной стороне "желтой линии", то есть, согласно условиям прекращения огня, он не находится под контролем Израиля.

О чем речь

Очевидно, речь идет о лагере Нусейрат – единственный населенный пункт одноименного района в губернаторстве Дейр-эль-Бала. Это палестинский лагерь беженцев, расположенный в центре сектора Газа, в пяти километрах к северо-востоку от Дейр-эль-Бала.

Нусейрат неоднократно бомбардировался с начала войны в Газе. В октябре 2023 года Большая мечеть Нусейрат была разбомблена и разрушена в результате авиаударов Израиля.

Именно в Нусейрате в июне 2024 года военные Израиля спасли четырех израильских заложников, которых удерживал ХАМАС. Заложников охраняли вооруженные террористы, которые прятали похищенных людей среди гражданских лиц Газы. Операция состоялась в двух местах в Нусейрате, где удерживались заложники: школе и на рынке.

Что предшествовало

Последний раз по Нусейрату израильтяне ударили в июле 2025 года. По меньшей мере 10 мирных жителей погибли в результате ракетного удара по пункту водоснабжения. Израильские военные признали, что ракета промахнулась ми мо цели (целились по группировке террористов ХАМАС) на десятки метров из-за "технической ошибки".

Как сообщал OBOZ.UA, Армия обороны Израиля и службы безопасности страны получили приказ "принять решительные меры против террористических объектов в секторе Газа". Это произошло после того, как 19 октября ХАМАС вновь нарушил режим прекращения огня.

Перемирие было шатким и до этого инцидента. По данным Reuters, ключевым камнем преткновения является вопрос возвращения тел заложников, которые остаются у боевиков. Представители ХАМАС признавали, что не вернули всех убитых, оправдываясь, что передали только те тела, которые нашли среди завалов.

