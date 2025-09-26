'Пора уже остановиться': Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный Берег реки Иордан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что "не позволит Израилю аннексировать Западный берег" реки Иордан. По его словам, израильтянам "пора уже остановиться".

Американский лидер добавил, что якобы уже общался по этому поводу с израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Заявление прозвучало 25 сентября в Овальном кабинете, во время очередной встречи с представителями СМИ.

"Этого не произойдет. Хватит уже. Время остановиться", – подчеркнул Трамп, имея в виду аннексию.

Что предшествовало

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что на полях Генассамблеи ООН Трамп имел встречу с арабскими лидерами. Во время этой встречи американец якобы заверил арабов, что он не даст Израилю аннексировать Западный берег Иордана.

Официальных сообщений по этому поводу от Белого дома, Трампа, и его представителей еще не было. Поэтому 25 сентября журналисты попросили президента подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Как сообщалось, Трамп с арабами якобы "был тверд" в этом вопросе и пообещал, что Израилю не будет разрешено захватить Западный берег, которым "руководит палестинская автономия, а не ХАМАС".

Почему это важно

Также считается, что во время указанной встречи в ООН Трамп и его команда представили арабским лидерам план по завершению войны на Ближнем Востоке, включая вышеупомянутое обещание о недопущении аннексии и другие детали, такие как управление и послевоенная безопасность.

Палестина, которую сейчас в ООН пытаются признать независимым государством, состоит из двух частей – Западного берега реки Иордан и сектора Газа, где сейчас идут активные боевые действия. Западный берег Иордана – это территория у побережья Средиземного моря в регионе Леванта, именно она составляет основную часть палестинских территорий.

Признание Палестины

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании государства Палестина. Соответствующие заявления сделали главы правительств этих стран.

Как израильское, так и американское правительства заявляют, что признание является дипломатическим подарком для ХАМАС.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что пока Берлин не планирует признавать Палестинское государство. В то же время он призвал Израиль обеспечить немедленное прекращение огня в секторе Газа и оказать гуманитарную помощь местным жителям.

