'Анонимно ездил по стране на такси': Иран обнародовал текстовое обращение от имени Моджтабы Хаменеи

Иран обнародовал новое текстовое обращение от имени Моджтабы Хаменеи, которое появилось в пятницу во время новогоднего обращения. Сообщение распространили без аудио или видео подтверждения, что вызвало новые вопросы относительно того, кто фактически руководит страной сейчас.

Видео дня

Об этом говорится в анализе журналиста Ника Патона Уолша для CNN, подготовленном в Бейруте. В материале отмечается, что в обращении отсутствуют какие-либо свежие доказательства присутствия лидера, в частности видео или новые фото.

"Главный вопрос остается очевидным: находится ли он в сознании и контролирует ли ситуацию, и если нет – то кто?" – говорится в тексте.

Непонятное состояние лидера

В обращении снова не было никакого подтверждения того, что Моджтаба Хаменеи лично записывал или произносил его. Это уже второй подобный случай со времени его прихода к власти. И хотя раньше отсутствие публичности могли объяснять соображениями безопасности, теперь это вызывает больше вопросов.

Ситуация осложнилась после смерти руководителя службы безопасности Али Лариджани, а также заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который прямо сказал, что не знает, кто сейчас руководит Ираном. В экспертной среде заговорили о возможном вакууме власти в Тегеране.

Содержание и заявления

В самом тексте обращения содержались отдельные политические месседжи. В частности, утверждалось, что атаки в Турции и Омане были осуществлены не Ираном, а Израилем. Также в обращении прозвучали призывы к медиа внимательнее отслеживать проявления недовольства в обществе.

Отдельно автор заявления утверждает, что якобы анонимно передвигался по городам Ирана на такси и слышал жалобы граждан на экономическую ситуацию. Он отметил, что соглашается с этими оценками. Кроме того, в тексте упоминается об "отражении переворота" в январе, под чем подразумеваются протесты.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани, заявив, что эта операция является частью стратегии дестабилизации иранского режима. По словам Нетаньяху, цель Израиля – предоставить иранскому народу возможность взять свою судьбу в собственные руки и свергнуть режим.

Также, он отметил, что нового верховного лидера Ирана никто не видел, что добавляет неопределенности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!