"Аль-Каида" возобновила деятельность подготовительных лагерей в Афганистане – WP

Спустя 25 лет после теракта 11 сентября 2001 года его организатор – международная исламистская террористическая организация "Аль-Каида" – перегруппировывается в Афганистане. Группировка и ее ответвления создали как минимум восемь подготовительных пунктов за последние три года, воспользовавшись возвращением "Талибана" к власти.

Видео дня

Это происходит несмотря на десятилетия военных и контртеррористических операций США, направленных на уничтожение этих опорных пунктов. Об этом сообщают представители разведки США и Запада, а также организация ООН, ответственная за мониторинг террористических сетей, пишет The Washington Post.

Что происходит в Афганистане

Согласно докладам ООН и данным представителей служб безопасности, "Аль-Каида" и ее ответвления за последние три года создали как минимум восемь тренировочных лагерей, воспользовавшись возвращением "Талибана" к власти в Кабуле и "вакуумом безопасности", образовавшимся в результате вывода американских войск в 2021 году.

Другие террористические группировки, в частности филиал "Исламского государства" – главного соперника "Аль-Каиды", – также создали новые тренировочные базы, заявляют чиновники. Таким образом, радикальные исламистские группировки закрепились как минимум в 14 из 34 провинций Афганистана.

Благодаря тому, что "Талибан" вновь создал благоприятные условия, "Аль-Каида" смогла "укрепить свои позиции, имея в своем распоряжении безопасные убежища и тренировочные лагеря по всему Афганистану".

По словам чиновников и экспертов по борьбе с терроризмом, существуют существенные различия по сравнению с периодом до 11 сентября. Группировки, которые сейчас проходят подготовку в Афганистане, кажутся более сосредоточенными на региональных конфликтах, чем на подготовке масштабных терактов против США или их союзников.

Похоже, их действия ограничивают талибы, которые опасаются вновь навлечь на себя гнев мировых держав. А поскольку считается, что высшее руководство "Аль-Каиды" до сих пор скрывается в Иране или где-то еще, не появилось никакой фигуры вроде Усамы бен Ладена, которая смогла бы сплотить сторонников.

Тем не менее возобновление деятельности тренировочных лагерей вызывает все большую озабоченность.

"Они не следуют плану, который существовал до 11 сентября, и не преследуют далекого врага. Но я думаю, что они надеются, что благодаря местным и региональным успехам смогут начать восстанавливать импульс. Они не забыли о нас", – сказал Брюс Хоффман, эксперт по борьбе с терроризмом из Джорджтаунского университета.

Неспособность США ликвидировать тренировочные лагеря "Аль-Каиды" в 1990-х годах до сих пор остается одной из главных упущенных возможностей предотвратить теракты 11 сентября.

Новые лагеря используются для подготовки боевиков в области вооружения, взрывчатых веществ и партизанских тактик, которые хорошо знакомы тысячам новобранцев, прошедших подготовку в лагерях "Аль-Каиды" в 1990-х годах. Однако также имеются свидетельства обучения использованию средств шифрования, искусственного интеллекта, беспилотников и других технологий, которые в 2001 году ещё находились на начальной стадии развития.

Число боевиков в Афганистане, которых считают частью основного ядра "Аль-Каиды" – материнской организации, породившей филиалы и последователей, – вероятно, составляет 100 человек или меньше. Об этом заявил Колин Смит, координатор мониторинговой группы ООН, которая отслеживает угрозу, исходящую от террористических группировок, и контролирует применение международных санкций против них.

Представители американских и других служб безопасности заявили, что их способность контролировать новые тренировочные лагеря была ограничена сокращением персонала ЦРУ и других разведывательных возможностей США, сопровождавшим вывод войск в 2021 году. С тех пор США переориентировали ресурсы на войну в Иране и другие приоритеты.

Напомним: лидер террористической группировки "Аль-Каида" Айман аз-Завахири был ликвидирован американскими спецслужбами в столице Афганистана Кабуле в июле 2022 года. Он был убит в результате удара, нанесенного с беспилотника с использованием двух ракет Hellfire. Ими был нанесен удар по балкону дома, где в тот момент находился лидер группировки.

Как сообщал OBOZ.UA, Центральное разведывательное управление США обнародовало массив ранее засекреченных документов, из которых следует, что американская разведка предупреждала администрацию президента Билла Клинтона о возможном нападении "Аль-Каиды" в США. Речь шла, в частности, о сценариях терактов с использованием пассажирских самолетов.

Предупреждение было передано в Белый дом ещё 10 сентября 1998 года – за три года до трагедии 11 сентября 2001 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!