Администрацию Клинтона предупреждали о возможной авиаатаке "Аль-Каиды" в США за три года до терактов 11 сентября: ЦРУ рассекретило данные

Центральное разведывательное управление США обнародовало массив ранее засекреченных документов, из которых следует, что американская разведка предупреждала администрацию президента Билла Клинтона о возможной атаке "Аль-Каиды" в США. Речь шла, в частности, о сценариях терактов с использованием пассажирских самолетов.

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Предупреждение было передано в Белый дом еще 10 сентября 1998 года – за три года до трагедии 11 сентября 2001. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Предупреждение и сценарий атаки с воздуха

Согласно рассекреченным данным, документ с заголовком "Местонахождение и намерения Бен Ладена" был подготовлен для высокопоставленных чиновников администрации, имевших доступ к Ежедневному президентскому брифингу. В материале отмечалось, что Усама бен Ладен рассматривал вариант атаковать Соединенные Штаты, применив самолет, начиненный взрывчаткой, который должен был нанести удар по американскому городу, а внимание террористов переключилось на Вашингтон.

Хотя документ не содержал оперативных точных данных о конкретном плане угона, реализованном 11 сентября 2001 года, он доказывает, что сценарий использования пассажирского или транспортного судна в качестве оружия рассматривался разведкой США еще за три года до катастрофы.

Масштабная публикация разведки США

Публикация включает 71 документ, из которых 69 обнародованы впервые. Директор ЦРУ Джон Ратклифф назвал эту акцию "самой масштабной в истории публикацией аналитических материалов ЦРУ, касающихся событий 11 сентября".

Архивы показывают регулярность сигналов тревоги. За годы, предшествовавшие терактам, спецслужбы неоднократно докладывали руководству страны о растущей угрозе со стороны "Аль-Каиды".

Только за 2001 год тема активности бен Ладена поднималась не менее чем в 18 президентских брифингах. Публикация также дополняет известный брифинг для президента Джорджа Буша-младшего от 6 августа 2001 года ("Бен Ладен полон решимости нанести удар по США"), в котором сообщалось о наличии агентов "Аль-Каиды" внутри страны, но не указывались точные цели и даты.

Системные провалы

Из отчета пока не удалось точно установить, изучал ли Билл Клинтон лично документ 1998 года или же получил оперативную справку от советников. До этого документ упоминался в отчете Комиссии по 11 сентября как "отчет об угрозе", но тогда не раскрывалось, что он входил в материалы PDB.

Новые данные возобновляют дискуссию в Вашингтоне о причинах трагедии 25-летней давности. Комиссия 11 сентября ранее пришла к выводу, что ключевым фактором катастрофы стал не провал одного ведомства, а "недостаток воображения", слабая межведомственная координация и дефицит точной оперативной информации.

Представители ЦРУ подчеркивают: несмотря на то, что сценарии атак с воздуха анализировались заранее, у агентства не было конкретных сведений о месте, времени и участниках заговора, которые позволили бы предотвратить гибель почти 3000 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, огромное количество погибших сделало трагедию 11 сентября самым масштабным террористическим актом в истории. Также учитываются и жертвы террористов на борту четырех захваченных авиалайнеров – там находилось 265 человек, включая экипажи самолётов.

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