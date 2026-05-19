В семье известных аистов Одарки и Грицика появились первые птенцы. Видео

18 мая на Полтавщине в гнезде аистов Одарки и Грицика вечером появился первый птенец. Вскоре после этого на свет вылупился еще один аистенок. Зрители трансляции уже выбрали малышам имена.

Об этом сообщили на странице Национального природного парка "Пирятинский" в Facebook. Также там обнародовали кадры появления нового потомства.

"Сразу двое первенцев! В аистовой семье Одарки и Грицика сегодня вылупилась сразу двойня – с небольшим перерывом, как и должно быть! Наблюдаем дальше!", – говорится в сообщении.

18 мая 2026 года около 16:44 в семье звездных аистов вылупился первый птенец. Вскоре, в 18:42 в гнезде появился и второй малыш.

Зрители, которые поддержали проект донатами 11 000 грн и 10 000 грн, выбрали имена для аистят. Первого птенца назвали Лелевич, второго – Махаон.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале апреля гнездо аистов засыпало снегом, когда в нем лежали яйца. К тому же в нем развернулась настоящая драма – Одарка долго ждала своего партнера, пока не приняла в гнезде другого аиста. Его назвали Грицьком и именно он в этом году стал отцом аистят.

