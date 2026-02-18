Агент ICE насмехался над ним и заявил о поддержке России: скандал с задержанием украинского беженца в США получил продолжение

В начале января агенты Иммиграционной и таможенной полиции США задержали гражданина Украины Дмитрия Кулика. Мужчина утверждает, что находится в Штатах на законных основаниях, тем не менее полицейские просто вытащили его из авто и задержали.

При этом Кулик утверждает, что агенты ICE якобы насмехались над ним и выражали слова поддержки России. Об этом сообщает The Daily Beast.

Арест во время работы

Украинца задержали 1 января, когда он работал водителем доставки. Агенты ICE остановили его, попросили документы, а затем вытащили из авто и задержали. Он показал документы, которые подтверждают, что он легально прибыл в США.

Семья Куликов приехала в США из Одесской области по программе Uniting for Ukraine. Адвокат задержанного рассказала "Суспільному", что семья выполняла все требования иммиграционного законодательства. В 2025 году они своевременно подали документы на продление гуманитарного пароля. Решение о продлении временной защиты для жены и ребенка было принято в начале месяца под давлением сенаторов и конгрессменов и уже после того, как Дмитрий попал под стражу. Мужчине в продолжении защиты отказали из-за того, что он уже находится в процедуре депортации.

Правозащитник не понимает, почему с ним обращаются как с преступником. По его словам, Дмитрий всё делал по правилам: платил налоги и вовремя подавал иммиграционные документы, работал на нескольких работах, чтобы содержать семью.

Агент ICE насмехался

Дмитрий рассказал, что 1 января, когда загружал продукты в машину, к нему подошли трое агентов иммиграционной и таможенной службы. Он объяснил сотрудникам иммиграционной и таможенной службы, что война убивает людей, у его жены инвалидность, что это насилие, терроризм, от которого они сбежали.

В ответ на реплику мужчины один из агентов начал смеяться. Сотрудник полиции якобы сказал, что он "пророссийский, и хочет, чтобы Россия выиграла войну".

Кулик теперь в ужасе от мысли, что его отправят на передовую воевать против российских войск, если его депортируют обратно на родину. Он и его семья пережили российские атаки, прежде чем в 2023 году решили покинуть свой дом в Одесской области. Увидев руины на своей улице в Черноморске, они позвонили своим друзьям в Техасе и попросили о помощи, что привело к их зачислению в программу U4U благодаря гражданам США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Пентагон приказал около 1500 военнослужащим срочной службы подготовиться к возможному развертыванию в штате Миннесота. Такое решение приняли в конце субботы после заявлений президента Дональда Трампа о возможности применения Закона о восстании в ответ на беспорядки в регионе. Речь идет о подразделениях, которые могут быть задействованы в случае эскалации насилия.

