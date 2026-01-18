'Восстание' в Миннесоте: Пентагон готовит 1500 военных для возможного развертывания в штате – WP

Пентагон приказал около 1500 военнослужащим срочной службы подготовиться к возможному развертыванию в штате Миннесота. Такое решение приняли в конце субботы после заявлений президента Дональда Трампа о возможности применения Закона о восстании в ответ на беспорядки в регионе. Речь идет о подразделениях, которые могут быть привлечены в случае эскалации насилия.

Видео дня

Об этом сообщили чиновники Министерства обороны США в комментарии The Washington Post. По их словам, приказ носит характер предварительной подготовки и является частью стандартного планирования на случай ухудшения ситуации. Один из собеседников издания отметил, что решение не означает автоматической отправки войск в штат.

Подготовка Пентагона

Военные, которых перевели в режим готовности, служат в двух пехотных батальонах 11-й воздушно-десантной дивизии армии США. Это подразделение базируется на Аляске и специализируется на действиях в холодных климатических условиях. Именно эти факторы, по словам чиновников, учитывали при выборе частей для возможного развертывания.

В армии объяснили, что подразделения получили приказ prepare-to-deploy на случай, если ситуация в Миннесоте выйдет из-под контроля. Чиновники охарактеризовали такие действия как осторожное планирование. В то же время они отметили, что пока нет решения о фактическом направлении военных в штат.

Представители Белого дома в заявлении отметили, что для Пентагона является обычной практикой быть готовым к любому решению президента. Представитель министра обороны Пита Гегсета Шон Парнелл в воскресенье подчеркнул, что ведомство всегда готово выполнить приказы главнокомандующего, если возникнет такая необходимость. Двое чиновников также уточнили, что эти приказы не связаны с недавними заявлениями Трампа о необходимости установления контроля США над Гренландией.

О подготовке военных ранее также сообщал телеканал ABC News.

Реакция местных властей

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в воскресенье резко раскритиковал действия федеральных властей. Он назвал усиление присутствия иммиграционных служб и возможное развертывание регулярных войск попыткой спровоцировать протестующих в городе. По его словам, такая тактика может лишь усугубить ситуацию на улицах.

В интервью CNN Фрей заявил, что городские власти не собираются давать оснований для силового сценария. "Мы не собираемся давать им повод сделать то, к чему они, очевидно, сейчас пытаются подтолкнуть события, а именно – эти 1500 военных", – сказал он. Мэр также добавил, что не ожидал увидеть ситуацию, при которой город фактически оказывается под давлением собственного федерального правительства.

Закон о восстании является федеральным актом 1807 года, который позволяет президенту брать под контроль Национальную гвардию штата или привлекать регулярные войска для действий внутри страны в случае восстания. Его применение считают чрезвычайным шагом и используют только в исключительных случаях.

Последний раз президент США прибегал к этому закону в 1992 году. Тогда Джордж Буш-старший привлек военных во время беспорядков в Лос-Анджелесе, которые привели к гибели десятков людей и масштабным разрушениям. Обычно закон рассматривают как крайнее средство, когда правоохранительные органы не могут самостоятельно восстановить порядок.

Заявления Трампа

Президент Дональд Трамп в четверг публично пригрозил применением Закона о восстании. В заметке в социальных сетях он заявил, что если власти Миннесоты не смогут остановить протестующих, которые, по его словам, атакуют агентов Иммиграционной и таможенной службы, он введет действие закона и быстро прекратит беспорядки в штате.

Уже в пятницу риторика президента стала более сдержанной. Трамп сказал, что пока нет оснований применять закон, но добавил, что воспользуется им в случае необходимости. Эти заявления, однако, не сняли напряжение между федеральными властями и руководством штата.

Администрация Трампа усилила политическое и правовое давление на губернатора Миннесоты Тима Уолза и других представителей Демократической партии в штате. Министерство юстиции США начало расследование относительно того, препятствовали ли Уолз и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей работе иммиграционных служб. В Белом доме эти действия подают как вопрос соблюдения федерального законодательства.

Уолз, Фрей и другие демократические лидеры назвали расследование проявлением авторитаризма. Они заявили, что целью таких шагов является давление на критиков иммиграционной политики администрации. В воскресенье Фрей сообщил, что его офис еще не получал повестки в рамках расследования, и назвал саму проверку глубоко тревожной.

В интервью ABC News мэр отметил, что расследование касается одной из базовых функций его должности. "В конце концов это расследование является следствием одного из самых фундаментальных обязанностей, которые я имею как мэр, – говорить от имени своих избирателей", – сказал Фрей.

Действия штата

Руководство Миннесоты одновременно призывает участников протестов к мирному поведению. Губернатор Тим Уолз в субботу мобилизовал подразделения Национальной гвардии штата для поддержки местных правоохранителей. Однако, по его словам, эти силы пока не были непосредственно привлечены к операциям на улицах.

Уолз подчеркнул, что задача штата – обеспечить безопасность жителей и не допустить эскалации. Он также подчеркнул, что решение об использовании Национальной гвардии принимаются на уровне штата и с учетом реальной ситуации на местах.

Миннесота находится в фокусе внимания администрации Трампа как минимум с декабря. Тогда Министерство внутренней безопасности США начало операцию Metro Surge – многонедельные масштабные мероприятия по усилению иммиграционного контроля. В рамках этой операции были задержаны сотни людей, а также зафиксированы многочисленные столкновения между федеральными агентами и протестующими.

Именно эти действия стали фоном для нынешних беспорядков. Местные власти неоднократно заявляли, что присутствие большого количества федеральных силовиков в городе обостряет ситуацию вместо ее стабилизации.

Стрельба и иски

Во время проведения иммиграционной операции в штате произошли инциденты с применением огнестрельного оружия со стороны агентов ICE. В этом месяце они застрелили Рене Гуд, гражданку США, и ранили венесуэльского мигранта Хулио Сесара Соса-Селиса при попытке его задержания. Эти случаи вызвали широкий резонанс и стали дополнительным фактором напряженности.

После этого власти Миннесоты подали судебные иски против администрации Трампа. В документах отмечается, что масштабное привлечение федеральных сил в штате имеет политическую мотивацию и нарушает Конституцию США. Представители штата утверждают, что действия федерального правительства выходят за пределы его полномочий.

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон заявил, что добивается судебного запрета на проведение операции. Он назвал действия федеральных властей "федеральным вторжением", подчеркнув, что штат имеет право самостоятельно определять способы обеспечения общественного порядка.

Как сообщал OBOZ.UA, все тысячу с лишним километров пограничной стены между США и Мексикой по приказу Трампа были окрашены в черный цвет – с тем, чтобы металлический забор сильнее нагревался под солнечным светом и перелезать через него было неприятно. Покраска пограничной стены является довольно старой идеей Трампа, однако в 2020-м военные и пограничники отказали американского президента от бессмысленного и очень дорогостоящего дела.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!