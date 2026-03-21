Аэропорт Таллинна приостанавливал работу, задержали посадку самолетов: в чем причина

Аэропорт Таллинна временно приостановил работу из-за дрона, который вышел из-под контроля оператора. Это привело к задержке нескольких рейсов.

Угрозы для безопасности пассажиров не было, а задержка длилась около 20 минут. Об этом сообщает ERR.

В пятницу поздно вечером над районом Ласнамяэ заметили беспилотный летательный аппарат, который потерял управление. Из-за этого в Таллиннском аэропорту были задержаны три рейса: два самолета ожидали посадку, а третий совершил вынужденную посадку в Хельсинки и впоследствии вернулся в Таллинн.

Руководитель службы управления воздушным движением Михкель Хауг сообщил, что дрон мог находиться в воздухе до 40 минут. Диспетчерская служба оперативно оповестила пилотов о наличии беспилотника, что позволило им корректировать действия с учетом запаса топлива и возможностей самолета.

Хауг подчеркнул, что задержка не представляла серьезной угрозы, поскольку самолеты имели достаточно топлива для маневров.

"Чем раньше мы получаем информацию, тем лучше", – отметил он.

За соблюдение закона и возможное наказание отвечают Совет полиции и пограничной охраны (PPA) и Транспортная администрация. Основная задача аэропорта во время таких инцидентов – оперативное управление и обеспечение безопасности пассажиров и авиасообщения.

