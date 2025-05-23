Администрация Трампа запретила Гарварду зачислять на обучение иностранных студентов: в чем обвинили университет

Администрация президента США Дональда Трампа лишила Гарвардский университет возможности принимать иностранных студентов. Учащиеся из других стран теперь должны перевестись в другие учебные заведения, иначе потеряют свой легальный статус.

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Кроме того, Белый дом грозится распространить новые правила и. на другие учебные заведения. Об этом в четверг, 22 мая, сообщило Reuters.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм дала распоряжение департаменту прекратить сертификацию Программы студентов по обмену Гарвардского университета. Она обвинила вуз в "поощрении насилия, антисемитизма и координации с Коммунистической партией Китая".

В Гарварде со своей стороны отметили, что действия администрации Трампа затрагивают тысячи студентов и являются незаконными.

СМИ пишет, что этот шаг был предпринят после того, как Гарвард отказался предоставить информацию, которую Ноэм ранее запрашивала о некоторых держателях иностранных студенческих виз, которые посещают университет.

Согласно университетской статистике, в 2024-2025 учебном году Гарвард зачислил почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего числа студентов. По данным университета, в 2022 году граждане Китая составили самую большую группу иностранных студентов – 1016 человек. За ними следовали студенты из Канады, Индии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Австралии, Сингапура и Японии.

"Для университетов зачислять иностранных студентов и получать выгоду от их более высокой платы за обучение, чтобы пополнять свои многомиллиардные фонды, – это привилегия, а не право", – заявила Ноэм.

Гарвард отверг обвинения и пообещал поддерживать иностранных студентов.

"Действия правительства незаконны. Эти ответные действия грозят нанести серьезный ущерб сообществу Гарварда и нашей стране, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", – сказано в заявлении.

Университет заявил, что он "полностью привержен" обучению иностранцев и работает над созданием руководства для пострадавших студентов.

В апреле министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит "взглядов студентов и сотрудников".

От Гарварда требовали разработать систему, которая позволит предотвратить прием иностранных студентов, "враждебно настроенных к американским ценностям и институтам". А также – провести аудит программ, которые были замечены в антисемитизме и других формах ненависти. Университет отказался выполнить эти требования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Гарвардский университет вводит бесплатное обучение для студентов, семьи которых имеют доход в 200 тысяч долларов и меньше. Это последнее элитное учебное заведение, которое увеличило финансовую помощь после того, как Верховный суд запретил использование расовых предпочтений при вступлении.

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