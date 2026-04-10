19-летняя украинка выманила у польского пенсионера 1 млн злотых: полиция раскрыла схему

В Свиднике (соответствующий уезд Люблинского воеводства Польши) арестовали 19-летнюю гражданку Украины, которую обвиняют в мошенничестве. Она на теме инвестирования в международный бизнес якобы обманула местного пенсионера на миллион злотых (12 миллионов в гривнах или 236 тысяч евро по текущему курсу).

Суд избрал 19-летней девушке меру пресечения в виде трехмесячного заключения, сообщает полиция Свиднику. А в целом мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.

Схема обмана

Как отмечают в полиции, юная украинка обманула 76-летнего местного пенсионера, "выдавая себя за инвестиционного консультанта". Поляк еще два года назад откликнулся на объявление в соцсети на объявление, которое поощряет людей к инвестициям.

"Вскоре после этого с ним связалась женщина, под руководством которой жертва постепенно привлекла к дальнейшим инвестициям – сначала на польском рынке, а затем на международном, включая Турцию и Аргентину", – рассказали в полиции.

Во что именно "инвестировал" поляк, правоохранители не раскрывают, но подчеркивают, что пенсионер "переводил наличные лицам, которых определяла" мошенница-консультантка.

Первый раз поляк перевел на предоставленный мошенницей адрес 300 тысяч злотых – это произошло в первых числах апреля. "Благодаря оперативной работе офицеров было установлено, что будет осуществлена еще одна попытка перевода наличных – на этот раз 700 тысяч злотых", – рассказали в полиции и добавили, чтозадержали украинку "вскоре после получения денег".

Что говорят правоохранители

Хотя 19-летней девушке уже предъявлено обвинение, "продолжается дальнейшее расследование, чтобы установить всех причастных к преступной деятельности", отмечают в полиции Свидника.

"Мы призываем к осторожности при принятии инвестиционных решений, особенно при работе с предложениями, найденными в интернете. Мошенники часто используют доверие и неопытность, из-за чего их жертвы теряют значительные сбережения", – призвали в местной полиции.

Интересно – в сети утверждают, что арестованный человек не украинка, а полячка из группы польских интернет-мошенников, и вышеприведенный эпизод далеко не единственный в деятельности этой группы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинка пыталась вывезти в Польшу через "зеленый коридор" (упрощенную систему таможенного контроля) антикварные монеты. Для нее это закончилось штрафом в 5,1 тыс. грн и конфискацией ценностей в пользу государства – детали этого дела читайте здесь.

