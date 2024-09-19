'Звездная ночь': в знаменитом шедевре Ван Гога обнаружили удивительный физический феномен

Всемирно известный шедевр культового художника Винсента Ван Гога "Звездная ночь", после 135 лет создания, открывает новые тайны. Команда исследователей обнаружила, что закрученные узоры на картине на самом деле отражают реальную атмосферную турбулентность с удивительной точностью.

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Многие годы ученые думали над тем, как Ван Гог создал полотно, на котором небо движется как живое. Благодаря современным исследованиям удалось выяснить, что нидерландский художник-постимпрессионист зафиксировал больше, чем просто красоту ночи – он, возможно и ненамеренно, проиллюстрировал сложные физические явления, пишет StudyFinds.

Исследователи из Китая и Франции, используя художественные и научные знания, решили заглянуть в самые сокровенные уголки ночного неба на картине "Звездная ночь" легендарного художника Винсента Ван Гога.

"Решающую роль сыграл масштаб мазков. С помощью цифрового изображения высокого разрешения мы смогли точно измерить типичный размер мазков и сравнить их с масштабами, ожидаемыми от теорий турбулентности", – объяснил ведущий автор исследования Юнсян Хуан.

Что такое турбулентность и как ее использовать в искусстве

Турбулентность – это хаотическое движение жидкостей или воздуха. В атмосфере турбулентность играет решающую роль в погодных условиях и перемешивании воздуха, а также заставляет самолеты "прыгать" на высоте.

Исследователи использовали несколько хитрых подходов, чтобы проанализировать мазки кисти Ван Гога. Они рассматривали разную яркость цветов краски, как замену энергии физического движения в атмосфере. Это как наблюдать за листьями, кружащими на ветру, чтобы понять сам ветер.

Ученые пришли к выводам, что шаблоны на картине "Звездная ночь" согласуются с двумя важными принципами динамики жидкостей: законом Колмогорова и масштабированием Бетчелора.

Эксперты объясняют, что закон Колмогорова описывает, как энергия перемещается от более крупных к меньшим масштабам в турбулентных потоках. Здесь стоит представить большой водоворот, разбивающийся на все меньшие и меньшие ветры. Это то, что происходит в атмосфере, и то, что кажется, изображают большие завихрения Ван Гога.

А масштабирование Бетчелора касается того, как ведет себя мелкомасштабная турбулентность. Исследователи обнаружили, что мелкие детали мазков кисти легендарного художника соответствуют этому принципу, описывающему, как такие вещества, как тепло или загрязнители, распространяются в бурной жидкости.

По словам экспертов, найти оба этих научных подхода в одной системе сложно. И тот факт, что художник XIX века мог так точно уловить сложную динамику турбулентности, поражает. "Это открывает глубокое и интуитивное понимание природных явлений. Точное представление Ван Гога о турбулентности может являться результатом изучения движения облаков и атмосферы или врожденного ощущения того, как уловить динамичность неба", – сказал Юнсян Хуан.

Команда ученых добавляет, что "Звездная ночь" – это все-таки художественное произведение, а не научная схема. Однако это исследование открывает поразительные возможности для пересечения искусства и науки. Это показывает, что красота и научная точность не исключают друг друга – на самом деле они могут быть более тесно связаны, чем мы представляем.

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