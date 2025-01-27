Золотой шлем Коцофенешти украли с выставки в Нидерландах: фото и история уникального 2500-летнего артефакта

Культовый 2500-летний шлем Коцофенешти (Coțofenești), изготовленный из 1 кг чистого золота, был главным экспонатом на выставке "Дакия – Страна золота и серебра", на которой демонстрировались древние дакийские сокровища, взятые из Румынии. Однако во время дерзкого ограбления в музее Дренте в Асени (Нидерланды) злоумышленники подложили взрывчатку и украли культовый шлем и королевские браслеты.

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Золотой шлем использовался дакийской знатью, и был заимствован Музею Дренте Национальным историческим музеем Румынии в Бухаресте. По словам экспертов, украденные артефакты символизируют передовые навыки обработки металла даками и их богатство, полученное от богатых золотом Трансильванских Рудных гор, пишет Arkeonews.

Реакция на ограбление

Ограбление вызвало резкую реакцию голландских и румынских официальных лиц. Директор музея Дренте Гарри Тупан назвал инцидент "черным днем ​​для музея и наших румынских коллег", отметив, что за 170-летнюю историю музея он никогда не сталкивался с таким значительным преступлением.

Глава города Ассен Марко Аут выразил шок от ограбления. Он сообщил, что в расследовании принимают участие многочисленные государственные органы, включая министерство иностранных дел Нидерландов.

Власти Нидерландов привлекли механизмы трансграничного сотрудничества и привлекли Интерпол к поиску похищенных сокровищ.

По словам ученых, воровство шлема Коцофенешти и других дакийских артефактов является значительным ударом по усилиям сохранить и продемонстрировать культурное наследие древних цивилизаций. Эти предметы представляют не только историческое мастерство, но и служат символами румынской идентичности и истории.

История золотого шлема

Трудно переоценить шлем Коцофенешти, который датируется 400 годом до нашей эры. Ученые относят его к гето-дакской культуре и предполагают, что он принадлежал неизвестному королю, пишут эксперты на странице "История и археология" в сети Facebook.

Самым интересным, по словам историков, является резьба шлема, содержащая ряд мифических существ и иллюстрации ритуального жертвоприношения. С обеих сторон изображена барана, над которой стоит человеческая фигура, вооруженная коротким ножом.

Эксперты предполагают, что это жертвоприношение барана могло быть совершено "царем-жрецом-богом". Изображение было интерпретировано как сцены из Мистерий Митры – убийство Митрой, римским богом, быка.

Также на шлеме изображен ряд трех крылатых существ с человеческими лицами, длинными предплечьями и длинными хвостами – вероятно эти изображения имеют связь с иранскими изображениями сфинкса. Крылатые мифические звери снизу – грифоны или даже симурги, говорят эксперты.

Интересно, что на лицевой части шлема изображены глаза, которые могли служить защитой от подлых ударов или свидетельством ястребиного зрения владельца головного убора.

Другие украшения, такие как "горошины", узоры разделяющих существ, спираль являются специфическими мотивами гето-дакского искусства, отмечают историки.

Известно, что золотой шлем случайно нашел мальчик по имени Траян в 1929 году на территории села Пояна Коцофенешти, ныне Вербилеу, Румыния.

OBOZ.UA ранее писал о редком коринфском шлеме из Древней Греции.

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