Редкий коринфский шлем из Древней Греции выставят на аукционе в Лондоне: он в отличном состоянии. Фото

Раритетный коринфский шлем из Древней Греции, датируемый 500-450 годами до нашей эры, будет выставлен на аукцион в Лондоне уже в этом месяце. Редкий артефакт будет продаваться по цене от 72 000 до 108 000 долларов.

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Компания Apollo Art Auctions, выставляющая шлем на аукцион, заявила, что он в отличном состоянии и сделан из бронзы. Такие шлемы являлись символом древнегреческого стиля боя пехоты и стали эмблемами древнего мира, пишет LiveScience.

По словам экспертов, шлемы, закрывающие большую часть лица, оставляя лишь щель для глаз и рта, называются коринфскими – в честь древнегреческого города-государства Коринф.

Город был известен как культурой, так и своей войной, но нет четких доказательств того, что стиль брони был разработан в Коринфе. Археолог Кембриджского университета Энтони Снодграсс в своей работе "Оружие и доспехи греков" писал, что такие шлемы использовали воины из многих других древнегреческих городов-государств, включая Спарту.

Хорошо сохранившиеся коринфские шлемы встречаются редко, отмечают специалисты. "Это редкий и хорошо сохранившийся бронзовый греческий шлем, который, вероятно, связан со спартанским воином, что позволяет заглянуть в искусство и мастерство древней Греции", – сказал директор Apollo Art Auctions Иван Бончев.

По сообщению сайта аукциона, бронзовый шлем будут продавать от имени частного коллекционера по цене от 72 000 до 108 000 долларов. Реестр потерь искусства подтвердил, что он не ворованный.

По словам экспертов, коринфские шлемы имели долгую историю в греческой войне. Многие были украшены гербами из конского волоса, а на некоторых были нанесены надписи или разрисованы геометрические символы.

Исследователи утверждают, что более поздние версии коринфских шлемов имели отверстия для ушей по обе стороны, чтобы воины в них могли лучше слышать. В шлеме, который в этом месяце продают в Лондоне, нет таких отверстий для ушей, но он имеет характерные отверстия для глаз, носа и щель для рта.

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