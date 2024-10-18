Жители Земли увидели самое яркое полнолуние 2024 года: какой была Луна Охотника в разных уголках мира. Фото

Вчера вечером, 17 октября, земляне наблюдали, как на небо выкатилась пышная дама – самая большая и яркая Луна 2024 года. Октябрьское полнолуние называется Луной Охотника.

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По данным ученых, Луна Охотника является третьим суперлунием этого года, и она на 30% ярче и на 15% больше, чем обычное полнолуние. Предлагаем посмотреть фотографии этой уникальной красавицы из разных уголков нашей планеты.

Астрономы называют Луну Охотника уникальной.

По данным AstroPixels, она сошел на расстояние примерно 357 364 километра от Земли – ближайший из всех полных Лун в этом году.

Это делает Луну Охотника не просто суперлуной. Октябрьское полнолуние примерно на 30% ярче и почти на 15% больше обычного полнолуния, заявляют ученые.

Луна Охотника – многовековое название, говорящее о начале сезона охоты.

Известны и другие древние названия этой октябрьской красавицы – Кровавая Луна, Луна-путешественник или Луна, опадающая листвой.

Увидеть октябрьскую красавицу можно будет несколько дней.

По данным NASA, лучше за Луной Охотника наблюдать, когда она появляется на восточном горизонте сразу после того, как Солнце опустится на запад. Чтобы получить наилучшую видимость, астрономы советуют смотреть чуть повыше горизонта.

Следующая полная Луна появится на небе 15 ноября. Известная как Бобровая Луна, Морозная Луна или Ледяная Луна, это будет последняя суперлуна 2024 года.

По словам астрологов, Охотничье полнолуние символизирует переход от активной фазы года к подготовке на зиму. Именно поэтому до 17 октября нужно завершать все важные дела и сконцентрироваться на том, что принесет стабильность и процветание.

OBOZ.UA также предлагал посмотреть фото сошедшей над Украиной Луны Охотника.

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