Жители Земли смогут увидеть противостояние Сатурна. Что это за редкое астрономическое событие

Земляне могут стать свидетелями редкого астрономического события. В ночь с 7 на 8 сентября состоится противостояние Сатурна.

Видео дня

Земля будет проходить непосредственно между Сатурном и Солнцем. И в это время обладателя колец можно будет увидеть в полной красоте – он поразит своими большими размерами и яркостью, пишет LiveScience.

Когда и как наблюдать за красотой Сатурна

По сообщению экспертов, Сатурн появится на небе между 18:00 и 19:00 вечером 7 сентября и зайдет между 5:30 и 6:30 утра 8 сентября. Своей высочайшей точки властелин колец достигнет в небе около полуночи.

Сатурн достигнет оппозиции, когда планета и Солнце будут расположены прямо напротив друг друга на небе. В то время, когда Сатурн достигнет пика этого космического противостояния, он будет казаться больше. Ведь именно в это время вторая по размерам планета Солнечной системы будет в ближайшей точке к Земле.

Однако исследователи неба отмечают, что созерцать Сатурна невооруженным глазом – не лучший вариант. Ведь без спецоборудования не будут видны его потрясающие кольца. Планета будет выглядеть как яркая звезда. По словам экспертов, лучший способ наблюдать за Сатурном – использовать телескоп или мощный бинокль для наблюдения за звездами.

Если не удастся увидеть Сатурна в ночь на 8 сентября, то не стоит унывать. Ведь планету с кольцами можно будет увидеть в полной красоте примерно за неделю до и после того, как она достигнет оппозиции.

Эффект Зелигера

По словам ученых, во время наблюдения за противостоянием Сатурна, можно будет увидеть эффект Зелигера (сверхмощное освещение Сатурна и его колец). Этот эффект возникает из-за положения обладателя колец относительно Солнца и нашего положения на Земле. Ведь Солнце бросает свои лучи из-за нашей планеты прямо на Сатурн, непосредственно освещая его и кольца.

Ранее OBOZ.UA писал, что супермесяц закрыл Сатурн и поглотил свет кольцевой планеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!