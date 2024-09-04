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Жители Земли смогут увидеть противостояние Сатурна. Что это за редкое астрономическое событие

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
672
Жители Земли смогут увидеть противостояние Сатурна. Что это за редкое астрономическое событие

Земляне могут стать свидетелями редкого астрономического события. В ночь с 7 на 8 сентября состоится противостояние Сатурна.

Видео дня

Земля будет проходить непосредственно между Сатурном и Солнцем. И в это время обладателя колец можно будет увидеть в полной красоте – он поразит своими большими размерами и яркостью, пишет LiveScience.

Когда и как наблюдать за красотой Сатурна

По сообщению экспертов, Сатурн появится на небе между 18:00 и 19:00 вечером 7 сентября и зайдет между 5:30 и 6:30 утра 8 сентября. Своей высочайшей точки властелин колец достигнет в небе около полуночи.

Жители Земли смогут увидеть противостояние Сатурна. Что это за редкое астрономическое событие

Сатурн достигнет оппозиции, когда планета и Солнце будут расположены прямо напротив друг друга на небе. В то время, когда Сатурн достигнет пика этого космического противостояния, он будет казаться больше. Ведь именно в это время вторая по размерам планета Солнечной системы будет в ближайшей точке к Земле.

Однако исследователи неба отмечают, что созерцать Сатурна невооруженным глазом – не лучший вариант. Ведь без спецоборудования не будут видны его потрясающие кольца. Планета будет выглядеть как яркая звезда. По словам экспертов, лучший способ наблюдать за Сатурном – использовать телескоп или мощный бинокль для наблюдения за звездами.

Если не удастся увидеть Сатурна в ночь на 8 сентября, то не стоит унывать. Ведь планету с кольцами можно будет увидеть в полной красоте примерно за неделю до и после того, как она достигнет оппозиции.

Эффект Зелигера

Жители Земли смогут увидеть противостояние Сатурна. Что это за редкое астрономическое событие

По словам ученых, во время наблюдения за противостоянием Сатурна, можно будет увидеть эффект Зелигера (сверхмощное освещение Сатурна и его колец). Этот эффект возникает из-за положения обладателя колец относительно Солнца и нашего положения на Земле. Ведь Солнце бросает свои лучи из-за нашей планеты прямо на Сатурн, непосредственно освещая его и кольца.

Ранее OBOZ.UA писал, что супермесяц закрыл Сатурн и поглотил свет кольцевой планеты.

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