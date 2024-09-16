Жители Земли смогут одновременно увидеть Урожайную Суперлуну и частичное лунное затмение: когда и где смотреть

Жители Земли смогут увидеть сразу два фантастических астрономических явления. В ночь с 17 на 18 сентября 2024 года на небо сойдет Урожайная Суперлуна, которая на время погрузится в темноту.

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Частичное лунное затмение можно будет увидеть при безоблачном небе. Но, чтобы в полной красоте увидеть это двойное астрономическое чудо, Space.com советует включить бесплатную онлайн-трансляцию, которая состоится на YouTube благодаря The Virtual Telescope Project.

Сентябрьская полная Луна – вторая из четырех последовательных суперлун 2024 года после августовской Голубой суперлуны.

По словам ученых, термин "суперлуна" описывает полную Луну, которая находится в ближайшем расстоянии до Земли на своей слегка эллиптической орбите. В это время полнолуние может выглядеть несколько больше и ярче на небе.

Однако яркость Урожайной Суперлуны омрачит частичное затмение. Ученые отмечают, что 8,7% верхней части Луны будет погружено в самую темную часть земной тени. Тем не менее, и частичное лунное затмение должно обеспечить интересный контраст на кратерах и других деталях на лунной поверхности.

По словам ученых, лунные затмения происходят, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на наш естественный спутник.

Увидеть затмение Суперлуны можно будет в Европе, Северной и Южной Америке (кроме Аляски), большей части Африки, Западной Азии и Антарктиды. Правда, время лунного затмения зависит от месторасположения.

К примеру, Европа, в том числе и Украина, а также Африка увидят затмение в предрассветные часы 18 сентября. А вот для Лондона затмение будет самым четким примерно в 3:45 утра по британскому стандартному времени 18 сентября.

По информации The Sun, частичное затемнение начнется в 3:12 утра по европейскому стандартному времени 18 сентября и закончится в 4:15 утра по европейскому стандартному времени. В то время как полутеневые затмения можно увидеть раньше в 1:41 по киевскому времени и закончить в 5:47 по киевскому времени.

Астрологи советуют запастись терпением и теплым пледом и не проспать этого фантастического двойного космического события.

Ранее OBOZ.UA писал, что над Землей взойдет Урожайная Суперлуна: что это такое и когда украинцы смогут ее увидеть.

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